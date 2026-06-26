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זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת בלק תשפ"ו

פרשת בלק היא פרשת השבוע השביעית בספר במדבר. בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת בלק ביחד עם פרשת חוקת. זמני כניסת ויציאת השבת

08:12
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זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת בלק תשפ"ו
צילום: שאטרסטוק

פרשת בלק היא פרשת השבוע השביעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק כ"ב, פסוק ב' ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק ט'. בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת בלק ביחד עם פרשת חוקת.

הפרשה עוסקת בפרשת נבואותיו של בלעם בן בעור שזומן על ידי בלק מלך מואב כדי לקלל את עם ישראל.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 19:13. יציאת השבת: 20:31

תל אביב

כניסת השבת: 19:30. יציאת השבת: 20:34

חיפה

כניסת השבת: 19:25. יציאת השבת: 20:36

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באר שבע

כניסת השבת: 19:30. יציאת השבת: 20:31

חברון

כניסת השבת: 19:33. יציאת השבת: 20:31

גוש עציון

כניסת השבת: 19:33. יציאת השבת: 20:31

אריאל

כניסת השבת: 19:19. יציאת השבת: 20:33

אילת

כניסת השבת: 19:14. יציאת השבת: 20:26

צפת

כניסת השבת: 19:26. יציאת השבת: 20:34

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