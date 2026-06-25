אחרי יומיים: הרב דוד יוסף חוזר בו

סערת הבלניות: בלשכתו של הרב הראשי מבהירים הערב (חמישי) כי הדברים שפורסמו כביכול נגד נשים שמעוניינות לטבול ללא נוכחות בלניות, אינם מציגים את התמונה המלאה ומסלפים את כוונתו המקורית. "חצאי הדברים שצוטטו בשמו של מרן הראש"ל פגעו באמיתותם", נמסר בהודעה הרשמית. "מעולם לא הייתה כוונה חלילה לפגוע בציבור הנשים היקרות. נהפוך הוא – כל דבריו באותו כנס עסקו בחובה לקבל את הנשים בסבר פנים יפות, באהבה ובקירוב".

לפי הודעת הלשכה, הביקורת הנוקבת של הרב כוונה אך ורק כלפי קבוצה קטנה המנסה לקרוא תיגר על פסיקת ההלכה, תוך עירוב של ערכאות משפטיות: "כאשר הראש"ל הזהיר בחומרה מפני דרישתן של מיעוט נשים לטבול ללא בלנית – מעשה הנוגד את ההלכה ואת תקנת חז"ל – הוא שב והדגיש כי יש להסביר להן זאת בדרכי נועם. עם זאת, הדברים צריכים להיאמר בצורה נחרצת וברורה".

בלשכה מדגישים כי סגנונו החריף של הרב נבע מכאב עמוק, ויועד אך ורק כלפי "נשים המתעקשות בהתרסה לעקור את התורה ולפגוע ביקר והקדוש לעם ישראל, תוך הסתמכותן על פסיקות בג"צ, המתערב לרבנים ולפוסקי ההלכה בקביעות הלכתיות".

בסיום ההבהרה שבים ומקבעים בלשכת הראשון לציון את הקו המנחה והמקרב כלפי כלל הטובלות: "בוודאי שיש לנהוג בכבוד וביקר כלפי כל אדם, ועל אחת כמה וכמה כלפי נשים יקרות שבאות לקיים מצווה. רק בדרכי נועם ומאור פנים יש להסביר את גדרי ההלכה".