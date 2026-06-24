הרב הראשי לבלניות: "תצעקו על נשים שטובלות לבד, תביישו אותן"

הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, עורר סערה לאחר שבכנס סגור לבלניות התייחס לנשים המבקשות לטבול ללא נוכחות בלנית, בהתאם לפסיקת בג"ץ. בדברים שפורסמו בחדשות 12 נשמע הרב קורא לבלניות להביע מחאה פומבית נגד אותן נשים, אף שאינן יכולות למנוע מהן את הטבילה.

"תרימו קול ותצעקו"

בדבריו הסביר הרב כי לבלניות אסור למנוע מאישה לטבול לבדה.

"אם תבוא אישה ותגיד שהיא לא רוצה שתהיה בלנית ואתן לא תתנו לה לטבול, אתן מסתכנות בבית סוהר", אמר.

עם זאת, מיד לאחר מכן הציע דרך אחרת להתמודד עם המצב: "מותר לכן לומר לה: 'הרב הראשי, הרב דוד יוסף, אמר שאת מרימה יד בתורה'. תגידו לה שהיא עושה בניגוד להלכה, תתביישי לך. תרימו קול ותצעקו".

לפי הפרסום, הרב הוסיף כי בדרך זו הבלניות לא יעברו על החוק, אך עדיין יביעו את התנגדותן למהלך. "ביזיתן אותן, ותשתדלו שכולם ישמעו", אמר לקול מחיאות כפיים מהקהל.