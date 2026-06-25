דרכו האחרונה: הנרצח מאירוע הירי בקנדה הובא לקבורה בישראל

שלושה ימים אחרי פיגוע הירי במונטריאול שבקנדה, גופתו של מישל מזרחי ז"ל, נחתה הערב בנמל התעופה בן גוריון. לאחר השלמת הליכי השחרור, גופתו מועברת כעת באמבולנס זק"א לקראת מסע ההלוויה שיתקיים הערב (חמישי) בשעה 22:30 בבית העלמין במגדל העמק.

"לאחר ימים של פעילות אינטנסיבית מעבר לים, אנו זוכים להשלים את שליחות החסד ולהעביר את מישל (מיכאל) מזרחי ז"ל בדרכו האחרונה לקבר ישראל" אמר שלמה גוטליב, מפקד זק"א מודיעין עילית. "עבורנו זו שליחות שמתחילה ברגע קבלת הדיווח ומסתיימת רק לאחר שהמנוח מובא לקבורה בכבוד הראוי".

מוישי בלך, מתנדב היחידה הבינלאומית של זק"א ותושב מונטריאול, סיפר כי "אני מתגורר סמוך לזירת האירוע ומתפלל עם מישל ז"ל באותו בית הכנסת. מיד עם קבלת הדיווח הגעתי לזירה, שם הייתי לצד בנו במשך שעות ארוכות של חוסר ודאות, עד שהתבררה הבשורה הקשה. מרגע זה הקמנו צוות מקומי שפעל לצד הרשויות והקהילה היהודית, ליווה את בני המשפחה, סייע בקידום ההליכים לשחרור הגופה ופעל יחד עם המתנדבים בניקוי הזירה המורכבת, כדי שניתן יהיה להביא את מיכאל ז"ל לקבר ישראל במהירות האפשרית".