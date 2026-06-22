חשד לפיגוע ירי במונטריאול: אירוע מתגלגל סמוך לבית חב"ד

על פי דיווחים ראשוניים שהתקבלו במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א (1220), חילופי אש כבדים התפתחו בשכונת ווסברי (Westbury) בעיר, סמוך מאוד למרכז חב"ד המקומי. הרשויות בקנדה ובארגונים היהודיים בודקים חשד כבד כי מדובר בפיגוע טרור מתוכנן שכוון נגד מוסד יהודי.

לפי הדיווחים הראשוניים מהזירה, חילופי הירי הובילו לפגיעות בנפש: על פי המידע, במקום ישנם ככל הנראה שני הרוגים – בהם שוטר מקומי ומחבלת חמושה שנוטרלה על ידי כוחות הביטחון. משטרת קנדה מכתרת את הזירה בשל חשש כבד לבני ערובה, בעוד שני חשודים נוספים מסתובבים חופשי באזור. מצוד אחר חמושים ודיווח על בני ערובה האירוע עדיין מוגדר כ"אירוע מתגלגל ופעיל" (Active Shooter), ויש חשש כי חברי חוליית הטרור טרם נוטרלו במלואם. מתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א נמצאים בקשר רציף עם גורמי החירום, הרפואה והרשויות המקומיות, ועוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות. מוישי בלך, מתנדב זק"א הנמצא סמוך לזירה הבוערת, מתאר תמונת מצב מתוחה ומדאיגה במיוחד: "לפי המידע שנמסר לנו עד כה, ישנו דיווח ראשוני על בני ערובה שנמצאים בתוך הזירה, דבר שמסבך את פעילות כוחות הביטחון. כוחות המשטרה המקומית פרוסים כאן בכוחות מטורפים, חסמו רחובות שלמים וסגרו את האזור הרחב באופן הרמטי. האירוע ממש לא מאחורינו – בשלב זה ישנם דיווחים על לפחות שני חשודים חמושים נוספים שטרם נתפסו ומסתובבים באזור. אנו קוראים ומבקשים מכל חברי הקהילה והתושבים להישמע באדיקות להנחיות כוחות הביטחון, להסתגר בבתים ולהימנע לחלוטין מלהתקרב למקום". הקהילה היהודית תחת מתקפה משטרת מונטריאול פרסמה התרעה דחופה לתושבי רובע קוט-דה-נז (Côte-des-Neiges) להישאר בבתיהם, לנעול דלתות וחלונות ולהתרחק מפתחים.