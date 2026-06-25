בנות, תשמרו: הסרטון של שחר טבוך שיציל אתכן בלילה

הזמר, השחקן וכוכב הרשת שחר טבוך, המוכר לקהל לא פעם בזכות האנרגיות הצבעוניות שלו והחיבור העמוק למסורת, מוכיח שוב שלצד עולם הפופ והבמות – הלב שלו נמצא במקום הנכון. בסרטון מיוחד שהעלה הערב (חמישי) מחדש לרשתות החברתיות, מציג טבוך פתרון יצירתי וחשוב לבעיה המטרידה נשים רבות: הליכה לבד ברחובות חשוכים בשעות הלילה המאוחרות.

טבוך העלה סרטון המבוסס על טרנד ה-"Fake FaceTime" (שיחת וידאו פיקטיבית). בסרטון הוא מתנהג כאילו הוא מנהל שיחת טלפון חיה בזמן אמת עם הצופה – הוא פונה למצלמה, שואל שאלות כמו "איפה את?", "חבר שלך נמצא פה איתי" ומשאיר הפסקות קצובות של שתיקה. השתיקות הללו מאפשרות לכל בחורה שנמצאת בסיטואציה לא נעימה להפעיל את הסרטון, להצמיד את הנייד לאוזן או לשים אותו על רמקול, ולענות לו בקול רם – ובכך לשדר לסביבה שיש מישהו על הקו שמלווה אותה ומודע למיקומה המדויק.

הרעיון זכה לתגובות רבות ומהללות ברשת, שמשבחות את הרעיון והיוזמה המקורית. עכשיו רק נשאר לשמור אותו בסמארטפון שלכן.