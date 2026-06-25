דיווח: איראן צפויה להרוויח מיליארדים ממיצרי הורמוז 

מחיר הסכם הכניעה: איראן פועלת להפיק הכנסות של מיליארדי דולרים ממיצרי הורמוז - כך דווח היום (חמישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". המהלך האיראני מגיע אחרי סגירת נתיב השיט במהלך המלחמה, מתוך מטרה של משטר האייתוללות להפוך למנהלי המיצר שהפך למוקד חשוב עבור שוק ייצוא הנפט.

לפי הדיווח, בטהרן מעריכים כי גביית תשלום עבור "שירותי ביטחון, בטיחות והגנה על הסביבה" במיצרי הורמוז תאפשר למדינות המעורבות בהסדר להרוויח כ-40 מיליארד דולר בשנה. גורמים המעורים בפרטים אמרו כי אם התכנית תצא לפועל, היא תעניק לאיראן מקור הכנסה ושליטה שלא היו בידיה לפני המלחמה.