נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (ב') ברשת החברתית שלו התרברבות אופיינית על מצב שוק האנרגיה העולמי. "19 מיליון חביות נפט עברו אתמול דרך מצר הורמוז - שיא של כל הזמנים", כתב טראמפ. "מחירי הנפט צונחים, והעולם הוא מקום בטוח הרבה יותר".

ההצהרה מגיעה על רקע המשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהרן, כאשר אחת התוצאות שלה היא פתיחת מיצרי הורמוז לכלי שיט. נזכיר כי ערב מבצע שאגת הארי, היה המיצר פתוח. ואחרי המבצע שהיה אמור להיות ניצחון אמריקאי - איראן שולטות בו ולמעשה מחליטה מי יעבור דרכו. עם זאת, בדיקת הנתונים בשוק האנרגיה מעלה תמונה מורכבת יותר. מחיר חבית הנפט נסחר כעת ברמה של כ-74 דולר - מעט יותר מאתמול, בניגוד לטענת הנשיא על צניחה. יצוין כי בשיא מבצע 'שאגת הארי' עמד מחיר הנפט על 110 דולרים לחבית, כך שאכן חלה ירידה משמעותית מאז. בשבועות האחרונים אכן נרשמה מגמת ירידה במחירי הנפט. בעקבות ההתקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן, מחיר חבית הנפט צנח בתוך ארבעה ימים מ-93 ל-80 דולר. ונזכיר כי בשיא המבצע עמד מחיר חבית נפט על 110 דולרים. השווקים הגיבו באופטימיות לאפשרות של פתיחה מלאה של מצרי הורמוז, שנסגר בחלקו במהלך ההסלמה, אבל כעת המחיר עולה, אולי בשל ניסיון למקסם רווחים.

מחיר הנפט צונח ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

נזכיר כי במרץ האחרון, ערב מבצע 'שאגת הארי', עמד מחיר חבית על כ-60 דולרים. האיראנים סגרו את מצרי הורמוז ושיתקו רבע מתנועת הנפט בעולם, בנוסף לתקיפות על שדות הנפט והגז במדינות המפרץ שגרמו להפסקת הייצור. ההסלמה הביאה לזינוק חד במחירים.

מנתוח כלכלי שפורסם באתרנו הסביר את המהלך האמריקני כ"השתלטות על נכס בקריסה": "טראמפ השתמש בישראל כדי להוריד את ערכה של איראן - וכעת, כשהוא מרגיש שהיא רגע לפני קריסה מוחלטת, הוא נכנס עם השקעה של מאות מילארדי דולרים".

ההצהרה של טראמפ על "שיא של כל הזמנים" במעבר חביות הנפט במצר הורמוז טרם אומתה על ידי גורמים עצמאיים.