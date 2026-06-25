מכה לשוק הטכנולוגיה: אפל הודיעה על העלאת מחירים למכשיריה

גל ההתייקרויות העולמי נמשך: חברת אפל הודיעה היום (חמישי) על העלאת מחירים נרחבת למכשירי המק ולטאבלטי האייפדים שלה, זאת בעקבות זינוק משמעותי בעלויות הרכיבים.

לפי הודעת החברה, מחשב ה"מקבוק ניאו", שזכה בחודשים האחרונים לפופולריות רבה בשל מחירו הזול, יעלה כעת ממחיר התחלתי של 599 דולר ל-699 דולר. דגמי ה"מקבוק אייר" יתייקרו ב-200 דולר ויחלו ב-1,299 דולר לדגם הבסיס, ומחשבי ה"מקבוק פרו ייזנקו מ-1,699 דולר ל-1,999 דולר.

מתייקרים. מחשבי מקבוק ( Farknot Architect\שאטרסטוק )

בגזרת האייפדים, דגם הבסיס יעלה כעת 449 דולר, ודגם האייפד מיני יחל ב-599 דולר. האייפד אייר יתייקר ב-150 דולר, מ-599 ל-749, ודגמי האייפד פרו יחלו כעת ב-1,199 דולר. בשלב זה מחירי מכשירי האייפון, השעונים החכמים של אפל ואוזניות האיירפודס יישארו ללא שינוי. עם זאת, ההערכה היא שעליית המחירים תגיע לאייפונים בספטמבר הקרוב, עם ההשקה הצפוייה של מכשירי האייפון 18 החדשים.

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בחברה טענו כי ההתייקרות הפכה ל"בלתי נמנעת" בעקבות הזינוק בעלות הרכיבים - ובעיקר בשל הביקוש הגובר לזיכרון RAM עבור שרתי בינה מלאכותית. לדברי מנכ"ל אפל טים קוק, "ניסינו להגן על הלקוחות שלנו מההתייקרויות, אבל המצב הפך לבלתי אפשרי".

"אנחנו יודעים שהחדשות הללו לא יתקבלו בברכה, ואנחנו עובדים כדי למצוא פתרונות" הסביר קוק. "מעולם לא ראינו עלייה במחירי רכיבים בהיקף כזה ובמהירות כזו. הגנו על הלקוחות שלנו מהעליות האלה עד עכשיו, אבל הגענו לנקודה שבה אנחנו צריכים להתחיל להעלות מחירים במספר מוצרים, כולל העליות של היום".