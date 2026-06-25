יונתן אוריך בתגובה ראשונה להחלטת בית המשפט

אחרי שבית המשפט דחה היום (חמישי) פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להטיל עליו תנאים מגבילים, יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך הגיב כעת להחלטה של בית המשפט והבהיר כי ימשיך לעבוד בלשכת נתניהו.

"עדכון קצר מבית המשפט: הפרקליטות שוב הפסידה. אל חשש, זה לא יגרום לה לחשב מסלול מחדש" כתב אוריך ברשת X. "מצד אחד הם רוצים למנוע ממני מלעבוד למען ניצחון הליכוד בבחירות, ומהצד השני אני נלחם נגדם יחד עם עורכי הדין שלי - עמית חדד ונועה מילשטיין".

לדבריו, "התובעת מהפרקליטות, עו״ד יעל בן שמואל, טענה שיש דחיפות להטיל עליי מגבלות כבר היום, למרות שבמשך חודשים ארוכים היא עצמה (!!!!) והפרקליטות הסכימו שאעבוד לצד ראש הממשלה נתניהו ללא אותן מגבלות. לכו תבינו".

"כל הטענות של התביעה, שנטענו באריכות רבה במשך שעה ועשרים דקות - נדחו היום על ידי כבוד השופט עלאא מסראווה" הוסיף. "שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע שאין מקום להמציא כעת תנאים מגבילים, והבהיר שהזמן שחלף והאופן שבו הפרקליטות עצמה ניהלה את ההליך אינם מאפשרים לקבל את טענתה".

בסיכום דבריו אוריך הבהיר כי "בעזרת השם אני ממשיך לעבוד אצל ראש הממשלה ותודה לכם על תשומת הלב לנושא הזה!".