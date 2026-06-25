מכה לפרקליטות: בית המשפט דחה את הבקשה נגד יונתן אוריך

בית המשפט דחה היום (חמישי) שוב את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך.

אוריך יוכל לעבוד במשרד ראש הממשלה ולהיות בקשר עם נתניהו.

במהלך הדיון, השופט מסראווה מבקר את הפרקליטות והמשטרה על הדרישה להרחיק את יונתן אוריך מהלשכה, ואמר: "ככל שעובר הזמן המסוכנות עוברת. במיוחד שעברו כמעט שנתיים מהארועים. החשש לשיבוש בשיא העוצמה שלו היה כשבאו אליו הביתה החוקרים.

היתה שאלה אם לקחת לו את הנייד או לא. שחררו אותו לבקשתו לפגישה עם ראש הממשלה. עבר זמן והוא לא היה בגדר נאשם באותו שלב וביום שבו התפוצצה הפרשה הוא פגש את ראש הממשלה. אז עכשיו אחרי שנה וחצי השיבוש חזר? קשה לי עם זה".