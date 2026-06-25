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משפט ופלילים

מכה לפרקליטות: בית המשפט דחה את הבקשה נגד יונתן אוריך

בית המשפט דחה שוב את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך. אוריך יוכל לעבוד בלשכת ראש הממשלה נתניהו, במקביל להעמדתו לדין בפרשת ה'בילד'

14:00
2 תגובות
יונתן אוריך
יונתן אוריך | צילום: (צילום: יונתן שאול\פלאש 90)

בית המשפט דחה היום (חמישי) שוב את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך.

אוריך יוכל לעבוד במשרד ראש הממשלה ולהיות בקשר עם נתניהו.

במהלך הדיון, השופט מסראווה מבקר את הפרקליטות והמשטרה על הדרישה להרחיק את יונתן אוריך מהלשכה, ואמר: "ככל שעובר הזמן המסוכנות עוברת. במיוחד שעברו כמעט שנתיים מהארועים. החשש לשיבוש בשיא העוצמה שלו היה כשבאו אליו הביתה החוקרים.

היתה שאלה אם לקחת לו את הנייד או לא. שחררו אותו לבקשתו לפגישה עם ראש הממשלה. עבר זמן והוא לא היה בגדר נאשם באותו שלב וביום שבו התפוצצה הפרשה הוא פגש את ראש הממשלה. אז עכשיו אחרי שנה וחצי השיבוש חזר? קשה לי עם זה".

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תגובות

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יגאל מתעורר
לפני 27 דקות

פעם חשודים בפלילים היו עפים הצידה בבושת פנים והיום הם מנהלים לנו תמדינה מהלשכה הכי חשובה. ביבי הבטיח משילות אבל בפועל הוא מטפח פה חממת חשודים ומורח את החוק בשביל לשרוד. פשוט יורקים לנו בפרצוף!!!