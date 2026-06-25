בעקבות אירוע אלימות: הלימודים בבית הספר הדתי ייפתחו באיחור

הסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים בבית הספר ״אורי אורבך״ בפתח תקווה יחלו מחר (שישי) בשעה 10:00, זאת בעקבות אירוע אלימות שהתרחש היום במהלך הלימודים.

לפי הודעת ההסתדרות, יו"ר סניף פתח תקווה, רוית גלעדי גטניו, תגיע לבית הספר ותקיים עם צוות המורים אסיפת הסברה בין השעות 8:00 עד 10:00. עוד הובהר כי כיתות חינוך מיוחד מוחרגות, והן תקיימנה יום לימודים סדיר.

כאמור, ההחלטה התקבלה בעקבות אירוע אלימות קשה מאוד שהתרחש במהלך יום הלימודים. בהסתדרות המורים אמרו כי תלמיד הפריע מספר פעמים למהלך השיעור, ואף פגע באחת התלמידות. כאשר מחנכת הכיתה ניסתה לטפל באירוע ולהשיב את הסדר לכיתה, החל התלמיד לתקוף אותה ולהכות אותה.

המחנכת ניסתה להזעיק עזרה, אולם התלמיד ניסה לחטוף את הטלפון מידיה והמשיך להכות אותה. בהמשך, הוא דפק על שולחנות הכיתה באמצעות בקבוק נירוסטה שהיה בידו, הפך שולחנות ואיים על תלמידים.

בהמשך המחנכת ניסתה להגן על תלמידיה ולהרחיק אותם ממוקד הסכנה, אך התלמיד השליך לעברה בחוזקה את בקבוק הנירוסטה, שפגע בראשה. בעקבות הפגיעה פונתה המחנכת לקבלת טיפול רפואי.

"לא ייתכן שעובדי הוראה יסיימו את יום העבודה בבית החולים"

מיכאל פינטו, יו"ר האיגוד המקצועי בהסתדרות המורים, התריע מפני החרפת האלימות כלפי עובדי ההוראה, כשלדבריו "מדובר באירוע חמור ומסוכן. מחנכת הותקפה במהלך שיעור, לאחר שניסתה לבצע את תפקידה הבסיסי ביותר: לנהל שיעור, לשמור על הסדר ולהגן על תלמידיה. אין דין ואין דיין".

"לא ייתכן שעובדות ועובדי הוראה ייכנסו לכיתה ולא ידעו אם יסיימו את יום העבודה בבית החולים. זוהי פגיעה קשה בבריאותה, בביטחונה ובכבודה של עובדת הוראה" הוסיף. "הסתדרות המורים לא תאפשר להפוך את בתי הספר לזירת אלימות. נמשיך להגן על עובדי ההוראה ללא כל סייג ונעניק להם גיבוי מלא, כדי שיוכלו לבצע את עבודתם החינוכית בסביבה מוגנת. זהו תנאי יסוד לקיומה של מערכת חינוך".

"אי אפשר להמשיך בשגרה אחרי אירוע כזה"

רוית גלעדי גטניו, יו"ר סניף פתח תקווה בהסתדרות המורים, התייחסה בחריפות לאירוע וציינה כי "אסור לייפות את המציאות: כאשר תלמיד מכה מחנכת, הופך שולחנות ומשליך לעברה בקבוק כבד שפוגע בראשה, מדובר באירוע שמסכן חיים. זו אינה בעיית משמעת. זו סכנה ממשית לצוות החינוכי ולתלמידים".

"העיכוב בפתיחת הלימודים הוא מסר ברור: אי אפשר להמשיך בשגרת לימודים רגילה אחרי אירוע כזה" סיכמה. "צוותי החינוך אינם שקופים ואינם צריכים להישאר לבד מול אלימות. אנחנו עומדים לצד המחנכת באופן ברור ביותר וכן לצד צוות בית הספר. נלווה אותם, נעניק להם גיבוי מלא ונפעל כדי להבטיח להם את הדבר הבסיסי ביותר שמגיע לכל עובד: להיות מוגן במקום עבודתו.