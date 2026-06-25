איראן שוב מכחישה: "הכספים שלנו לא ישמשו לחקלאות אמריקנית"

הגרסאות הסותרות נמשכות: יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הכחיש היום (חמישי) פעם נוספת את הטענות של ארה"ב לכך שהכספים האיראנים שישוחררו ישמשו לקניית מוצרים אמריקנים.

"אמריקה טוענת שהכספים שלנו שישוחררו מהקפאה ישמשו לקניית תוצרת חקלאית אמריקנית. כתב קאליבאף ברשת X. "זה שקר". קאליבאף המשיך ותקף את האמריקנים: "מעניין שהיבול היחיד שאנחנו קוצרים הוא מה שאתם זרעתם: עשרות שנים של חוסר אמון. זה יבול טבעי, בשפע, וגדל כאן בבית. אבל כנראה שארצות הברית מייצאת רק פולי סויה מהונדסים גנטית, הבטחות שהופרו ודיבורים ריקים".

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כזכור, רק אתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי הכספים האיראנים עדיין לא שוחררו מהקפאה - והכספים שכן יועברו ישמשו לקניית מוצרים אמריקנים, זאת בניגוד להכחשות האיראניות בנושא.

"ארצות הברית לא העבירה לאיראן כסף, ולא שחררה להם כספים מכספיהם המוחזקים בידינו. אנו נשחרר חלק מהכספים שלהם, שנמצאים בשליטה מלאה שלנו, לטובת החקלאים ומגדלי הבקר שלנו, לצורך רכישת תירס, חיטה, פולי סויה ועוד" כתב טראמפ. "יש צורך דחוף במזון באיראן, ואנו נרכוש עבורם את המזון הזה באופן בלעדי מארה"ב. תודה על תשומת הלב שלכם לנושא זה!".