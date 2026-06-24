טראמפ מאיים על איראן: "אם המידע הזה שגוי, המו"מ יסתיים מיד!"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ המשיך היום (רביעי) לטעון להישגים בהסכם מול איראן - כשהכחיש את הטענות שפורסמו בתקשורת האיראנית על כוונתם לגבות עמלות על מיצרי הורמוז. בנוסף, טראמפ ציין כי עדיין לא הועברו כספים לאיראן בשלב זה - והכספים שכן יועברו ישמשו לקניית מוצרים אמריקנים, זאת בניגוד להכחשות האיראניות בנושא.

"איראן הודיעה לארה"ב כי - למרות הדיווחים המטעים של 'הפייק ניוז' הטוענים אחרת - אין אגרות מעבר, אין עלויות ביטוח, ואין כל תשלום אחר מכל סוג שהוא שאיראן דורשת או מקבלת מספינות העוברות במצר הורמוז" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "אם המידע הזה שגוי, המשא ומתן יסתיים מיד!".