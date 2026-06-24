טראמפ בתגובה ראשונה לסנאט: "פשוט הגישו סיוע לאויב"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף הלילה (בין שלישי לרביעי) את החלטת הסנאט הקובעת כי עליו לסיים את המלחמה באיראן או לקבל את אישור הקונגרס להמשך הפעילות הצבאית במזרח התיכון. בדבריו טען כי מדובר בהחלטה שפוגעת בארה"ב ומחזקת את איראן.

"אז יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה ליפול ולהיכנע, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים, היא מכבדת בטירוף את ארה"ב ואת הנשיא שלה - אותי" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "אך הסנאט של ארה"ב מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע על 'חוק סמכויות המלחמה', כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם שארה"ב לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב להפסיק. במעשה הזה, הם פשוט הגישו סיוע לאויב". עוד תקף את הסנאטורים הרפובליקנים שהצביעו בעד ההחלטה. "ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים, ואיראן שואלת את העם שלי 'מה זה אומר?'" טען. "הסנאטורים הללו הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אעשה אותה, בדרך אחת או אחרת, כי אני תמיד משלים את העבודה!".

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כאמור, אמש הסנאט אישר החלטה המורה לטראמפ להסיג את כוחות הצבא האמריקני "ממעשי האיבה נגד איראן". מדובר בהחלטה שכבר עברה מוקדם יותר החודש בבית הנבחרים ברוב של 208–215, והיא הגיעה ישירות למליאת הסנאט להצבעה סופית.

ארבעה סנאטורים רפובליקנים - ראנד פול (קנטקי), סוזן קולינס (מיין), ליסה מרקאוסקי (אלסקה) וביל קאסידי (לואיזיאנה) - הפרו את המשמעת המפלגתית והצביעו בעד, וכתוצאה ההחלטה אושרה ברוב של 50 תמוכים ל-48 מתנגדים. בפועל, ההחלטה היא הצהרתית בלבד, ולא מחייבת את טראמפ באופן מעשי.