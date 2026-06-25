פול ראד וניק ג'ונאס ראש בראש: הקרב על הלהיט הגדול

הבמאי והתסריטאי ג'ון קרני, מי שחתום על כמה מסרטי המוזיקה האהובים של שני העשורים האחרונים, חוזר למסך הגדול עם "פזמון חוזר" (Power Ballad) , דרמה קומית מוזיקלית בכיכובם של פול ראד וניק ג'ונאס. הסרט יעלה בבתי הקולנוע בישראל ב־2 ביולי, בהפצת סרטי יונייטד קינג.

במרכז העלילה עומד ריק, זמר חתונות שחוק שכתב שיר במהלך ג'אם סשן לילי עם דני, כוכב להקת בנים שמנסה לפרוץ לקריירת סולו. כשהשיר הופך במפתיע ללהיט ענק בביצועו של דני, ריק יוצא לדרוש את ההכרה שלדעתו מגיעה לו כיוצר היצירה. את ריק מגלם פול ראד, מהשחקנים הבולטים בהוליווד, המוכר בין היתר מסדרת סרטי "אנטמן", "תקנות בית השיכר", "קלולס", "רק רציחות בבניין" ו"הפסיכיאטר מהדלת ליד". לצדו מככב ניק ג'ונאס, חבר להקת "האחים ג'ונאס", שבשנים האחרונות ביסס גם קריירת משחק עם תפקידים בסרטי "ג'ומנג'י", "הקרב על מידוויי" ו־"The Good Half".

ניק ג'ונאס מגלם את דני, כוכב פופ שמזניק את הקריירה שלו בזכות שיר שמעורר מחלוקת ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

עבור קרני מדובר בחזרה לטריטוריה שהפכה לסימן ההיכר שלו. הבמאי האירי פרץ עם "פעם אחת", שזכה בפרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר והפך בהמשך גם למחזמר עטור פרסי טוני. לאחר מכן ביים את "להתחיל מחדש", "מועדון שנות ה־80" ו"פלורה ובנה", סרטים שהמשיכו לעסוק בכוחה של המוזיקה לשנות חיים. במקביל יצר גם את סדרת האנתולוגיה "אהבה מודרנית", שהייתה מועמדת לפרס האמי.

פול ראד בתפקיד ריק, זמר חתונות שמוצא את עצמו נאבק על ההכרה ביצירה שכתב ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

גם הביקורות הראשונות לסרט מחמיאות. ב"הוליווד ריפורטר" נכתב כי הסרט "פורט על כל המיתרים... קצת מוכר, קצת לא צפוי ולחלוטין מספק", בעוד שב־ Variety הגדירו אותו כ"דרמה המוזיקלית הכובשת ביותר של ג'ון קרני מאז 'פעם אחת'". גם The Guardian , Collider , RogerEbert.com ו־ Film Threat העניקו לסרט ביקורות חיוביות.

בין אולפן ההקלטות לבמה הגדולה, "פזמון חוזר" בוחן למי באמת שייך שיר שהפך ללהיט ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

"פזמון חוזר" הוא הפקה אמריקאית־אירית באורך 98 דקות. את התסריט כתבו ג'ון קרני ופיטר מקדונלד, שגם מופיע בסרט, הצילום הופקד בידי ירון אורבך, ואת המוזיקה המקורית הלחינו קרני וגארי קלארק.

הסרט יעלה לאקרנים בישראל החל מ־2 ביולי.

המוזיקה עומדת במרכז העלילה של "פזמון חוזר", סרטו החדש של ג'ון קרני ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )