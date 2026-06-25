ראסל קרואו מסתבך עם הקרטל: קומדיית האקשן החדשה שתכבוש את המסך

ראסל קרואו חוזר למסך הגדול, והפעם עם שילוב של אקשן, הומור ופשע. ב־2 ביולי יעלה בבתי הקולנוע בישראל הסרט "לצאת מהמשחק", קומדיית אקשן חדשה שמפיצה סרטי יונייטד קינג, בכיכובם של קרואו, לוק אוונס, ארון פול, נינה דוברב וטרסה פאלמר.

במרכז העלילה עומד מאנקו קאפאק (ראסל קרואו), בעל מועדון לילה מפוקפק שחולם למכור את העסק ולפרוש עם בת זוגו הצעירה. התוכנית משתבשת לאחר שהוא נשדד באיומי אקדח, ובמקביל אנשי קרטל לוחצים עליו להחזיר חובות. אל הכאוס מצטרפים רוכש מסתורי וצמד פושעים בסגנון "בוני וקלייד", שמנסים לשים את ידם על כל מה שנותר לו. כעת מאנקו נאלץ להשתמש בכל הטריקים שצבר לאורך השנים כדי לשרוד ולצאת מהתסבוכת בשלום. מאחורי הסרט עומד הבמאי והתסריטאי דריק בורט, שכתב את התסריט יחד עם דניאל פורטה. הסרט מבוסס על הרומן "Strip" מאת הסופר תומאס פרי, מחבר הספר שעליו התבססה גם סדרת הטלוויזיה "הזקן".

שוד מזוין הוא רק תחילת הצרות בקומדיית האקשן החדשה "לצאת מהמשחק" ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

שיתוף פעולה שנולד מהצלחה קודמת

"לצאת מהמשחק" מסמן איחוד מקצועי נוסף בין בורט לקרואו. השניים עבדו יחד בעבר על המותחן "ללא מעצורים", ולאחר סיום הצילומים קיבל קרואו הצעה להוביל את עיבוד הרומן של תומאס פרי. לפי חומרי ההפקה, הוא היה זה שהמליץ על בורט לתפקיד הבמאי, שהצטרף בהמשך גם כתסריטאי.

לצד קרואו משתתף בסרט צוות שחקנים מוכר במיוחד: לוק אוונס, שכיכב בין היתר בסרטי "ההוביט", "מהיר ועצבני" ו"היפה והחיה"; ארון פול, שזכה בשלושה פרסי אמי בזכות תפקידו כג'סי פינקמן ב"שובר שורות"; נינה דוברב, המזוהה בעיקר עם "יומני הערפד"; וטרסה פאלמר, שכיכבה בין היתר ב"כיבוי אורות", "הסרבן" ו"אני מספר ארבע".

ראסל קרואו ולוק אוונס מתוך "לצאת מהמשחק" ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

הסרט הופק בארצות הברית, אורכו 101 דקות והוא יוקרן באנגלית עם כתוביות בעברית. "לצאת מהמשחק" יעלה לאקרנים בישראל החל מ־2 ביולי.