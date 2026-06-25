היסטוריה בקופות: "אובססיה" הוא סרט האימה המצליח ביותר בישראל בכל הזמנים

סרט האימה "אובססיה" ממשיך לשבור שיאים בקופות בישראל. ארבעה שבועות בלבד לאחר עלייתו לאקרנים, חצה הסרט את רף 200 אלף הצופים והפך לסרט האימה המצליח ביותר בישראל בכל הזמנים.

לפי נתוני המפיצה טוליפ אנטרטיינמנט, "אובססיה" הוא סרט האימה הראשון שמגיע להישג הזה בתוך פחות מארבעה שבועות. בכך הוא עוקף את שוברי הקופות "זה" ו"סמייל", שנחשבו עד כה לשיאני הז'אנר בישראל.

הסרט, שכתב וביים קארי ברקר, מספר על בר, צעיר המאוהב בחברתו הטובה ניקי. לאחר שהוא משתמש בחפץ מסתורי המכונה "עץ המשאלה האחת" כדי לגרום לה להתאהב בו, משאלתו מתגשמת – אך במהרה הופכת לאובססיה מסוכנת שמאיימת על כל הסובבים אותם.

מאחורי המצלמה עומד ברקר, יוצר שפרץ תחילה ביוטיוב עם סרטים קצרים וסרט האימה העצמאי "Milk & Serial", שהפך ללהיט ויראלי. "אובססיה" הוא סרטו העלילתי הראשון שזכה להפצה רחבה בבתי הקולנוע, לאחר שהוקרן בפסטיבל טורונטו ועורר עניין רב בתעשייה.