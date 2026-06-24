הותר לפרסום: עובד קבלן נהרג בעזה בתאונה מבצעית

תאונה מבצעית בעזה. עובד קבלן מטעם משרד הביטחון נהרג הבוקר בבית לאהיא בקריסת מבנה. הוא עסק בהריסת המבנים בעיר, וצריח המסגד נפל על הבאגר בו עבד.

ההרוג הוא ראאד אבו אלקיעאן, תושב חורה בנגב. הוא עסק כחלק מהפעילות ההנדסית של צה"ל להרוס בתים בשטח הצהוב.

דובר צה"ל עדכן: "כחלק מפעילות צה״ל וכוחות הביטחון ברצועת עזה, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג מוקדם יותר היום (ד׳), כתוצאה מתאונה מבצעית.

משפחתו עודכנה. צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה".