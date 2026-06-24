היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

נפתלי בנט צייץ חגיגית: נתניהו כבר לא מסוגל כלום.

אז קודם כל נפתלי תיקון לשוני: נתניהו כבר לא מסוגל לכלום.

אם אתה רוצה להיות שוב ראש ממשלה- אתה חייב להפסיק לדבר שכונה.

דבר שני- אתה מאשים את נתניהו במכירת עתיד המדינה לעסקנים חרדים.

תגיד נפתלי, זה יותר גרוע מראש מפלגת ימין שמכר את עתיד המדינה לעסקנים ערבים, או ששכחת איזה עבאס עשה אותך ראש ממשלת ישראל ה-13 (מספר מזל לכל החיים).

אתה גם מאשים שנתניהו שולח את טובי בנינו ללבנון עם ידיים קשורות.

מוזר, בתמונות התקיפות בלבנון אף אחד מהחיילים לא אזוק או קשור בשלשלאות ברזל. רה"מ נתניהו ושר הביטחון כץ הבהירו שיש חופש פעולה מלא בלבנון.

בנט, אולי תבדוק מה מדווחים בחדשות לפני שאתה מחרטט ברשתות?

אתה יודע מה דוקר את העין וגם שורף מדמעות צחוק? מה שאמרת בוועידת JNS :

"אני עדיין ימני, אבל לא שמוק

(לא אמרתי לך להפסיק לדבר שכונה?!),

להיות ימני זה לעמוד על עקרונות, לא לאפשר מדינה פלסטינית.

להיות ימני זה לא אומר להיות אידיוט ולצייץ בלי הרף". כה אמר בנט.

בנט, אתה ימני?!

הרי אתה מכרת את כל העקרונות שלך כדי להיות רה"מ בלי בחירות,

אתה חתמת על הסכם קואליציוני עם מפלגה שרוצה מדינה פלסטינית,

ואתה זה שלא מפסיק לצייץ שטויות למרות שאתה מכנה אחד כזה אידיוט!

בנט יה אח, אולי כמו שכתבת נתניהו באמת לא מסוגל כלום אבל,

אתה בנט תעשה הכל כדי להשיג עוד קול וזה חבל!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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