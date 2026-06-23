בנט נגד רה"מ: "נתניהו כבר לא מסוגל כלום"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מחריף הערב (שלישי) את הטון נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומפרסם הודעה תקיפה על רקע הדיווחים הפוליטיים האחרונים, לפיהם ראשי המפלגות החרדיות, אריה דרעי ומשה גפני, הציבו אולטימטום נוסף לנתניהו לפיו לא יצביעו עם הקואליציה ללא פתרון מיידי לסוגיות התקציב וחוקי הגיוס והמעונות.

"נתניהו מוכר את עתיד המדינה לעסקנים החרדים בזמן שהוא שולח את בנינו לתוך לבנון עם ידיים קשורות", האשים בנט בחריפות: "זה דוקר את העין ושורף את הלב. נתניהו כבר לא מסוגל כלום".

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הביקורת הציבורית והפוליטית נגד הממשלה התעצמה בשעות האחרונות, בעקבות הפרסומים על כך שדרעי וגפני מבהירים לנתניהו כי סבלנותם פקעה, וכי הם דורשים לקדם את החקיקה המגזרית על אף הרגישות הציבורית הגבוהה בזמן המלחמה, ובזמן שחיילי המילואים והסדיר נושאים בנטל כבד בלבנון.

בסיום דבריו, שלח ראש הממשלה לשעבר רמז עבה במיוחד לחזרתו למערכת הפוליטית וליציאה אפשרית למערכת בחירות בתקופה הקרובה, במטרה להציג אלטרנטיבה שלטונית. "בקרוב נצא להסכם חדש בין המדינה לבין אזרחיה, בו נתקן את המדינה מהיסוד", חתם בנט את הצהרתו.