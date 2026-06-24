הפרה נוספת: צה"ל תקף מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על הכוחות

הפרה נוספת מצד חיזבאללה להפסקת האש: בצה"ל אישרו כי כוחות סיירת גבעתי הפועלים ברכס עלי טאהר זיהו הבוקר (רביעי) שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה, שהיוו איום על כוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר והכוחות בשטח תקפו את המחבלים להסרת האיום. מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צה"ל, וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים".

המחבל שזוהה בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

זו הפעם השלישית ביומיים האחרונים שבה דווח על ניסיון של חיזבאללה לתקוף את כוחות צה"ל בדרום לבנון, אחרי שני תקריות דומות שנרשמו אתמול. בשעות הבוקר נאמר כי "צה"ל זיהה לפני זמן קצר חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני, ברכס עלי א-טאהר. מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחוני, במטרה להסיר את האיום".

מספר שעות לאחר מכן דווח על תקרית נוספת באותו אזור שבתוך המרחב הביטחוני. לפי הודעת הצבא, "כוחות צה״ל זיהו ארבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע, שחצו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ביצעו ירי להרחקה". לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות הכוחות, בוצע ירי נוסף במטרה להסיר את האיום. בצה"ל הבהירו כי "זוהתה פגיעה".

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"ארגון הטרור חיזבאללה פועל מתוך כסות אזרחית במטרה להסתיר את פעילות הטרור שלו. אירוע זה מהווה דוגמה נוספת לשימוש הציני שעושה הארגון באזרחי לבנון ובתשתיות אזרחיות כמגן לפעילותו" נמסר. "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צה"ל וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים".