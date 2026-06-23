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חיזבאללה תוקף

למרות הפסקת האש: צה"ל חיסל בלבנון מחבלים שהתקרבו לכוחות

חוליית מחבלי חיזבאללה התקרבו ללוחמי צה"ל בגזרת רכס עלי טאהר בדרום לבנון. צה"ל תקף וחיסל, ובעקבות הסכם הכניעה של טראמפ שמחייב את ישראל, נאלץ להסביר כי היה סיכון לכוחות

13:16
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המחבל שהתקרב לכוחות
המחבל שהתקרב לכוחות | צילום: דובר צה"ל

למרות הפסקת האש שנכפתה מאיראן דרך ארה"ב על ישראל, צה"ל חיסל הבוקר מחבלים שהתקרבו לכוחות.

בהודעות דובר צה"ל, הוא נזהר לפרסם עד כמה החיסול היה נצרך בגלל הסיכון ללוחמים: "צה"ל זיהה לפני זמן קצר חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני, ברכס עלי א-טאהר.

מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחוני, במטרה להסיר את האיום.

צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים מיידים ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותינו".

נזכיר כי לפי הסכם הכניעה של ארה"ב לאיראן, אסור לישראל ליזום חיסול מחבלים בלבנון, ומותר לה רק להסיר איום על הכוחות.

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