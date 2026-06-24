כ"ץ מבהיר: "גם אם תהיה דרישה אמריקנית - לא ניסוג מדרום לבנון"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (רביעי) למתיחות הביטחונית בדרום לבנון בצל הפסקת האש, כשהבהיר כי גם אם ארה"ב תדרוש זאת - ישראל לא תצא מדרום המדינה.

"גם אם תהיה דרישה אמריקנית - אנחנו לא נסוג מדרום לבנון" אמר צה"ל. "200 אלף תושבים לא יחזרו. אין תושבים ואין מחבלים. לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ולבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צה"ל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על הישובים מתוך השטח עצמו". "למה? כי מה שקרה בעבר באזורי ביטחון שבהם הייתה גם אוכלוסייה אזרחית היה מטענים ופיגועים נגד החיילים, ולכן אנחנו לא מאפשרים את זה" הוסיף. "חיילים בפנים, תושבים בחוץ. התשתיות הרוסות, הבתים מאיימים והרוסים. אנחנו לא נסוגים".

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מוקדם יותר היום שר האנרגיה אלי כהן התייחס גם כן לנוכחות ישראל בדרום לבנון ואמר כי "אם יהיה ירי שיחצה את הקו הכחול של ישראל מכיוון לבנון, אנחנו נפגע בכל מקום, גם בביירות. אם יהיה ירי מאיראן לישראל, אנחנו נגיב. כל עוד אין פירוק של חיזבאללה, אנחנו נשאר בלבנון״.

עוד הוסיף ואמר כי "אם יהיה תכתיב מארה"ב לסגת מלבנון, אנחנו צריכים לומר להם Don't. אנחנו נשמור את רצועת הביטחון בלבנון, מכיוון שיש לנו מחויבות להגן על תושבי הצפון".