רוביו: אי אפשר לסיים את הלחימה כשחיזבאללה ממשיך לשגר טילים

כמעט שבוע אחרי חתימת מזכר ההבנות, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס לראשונה הערב (שלישי) להסכם בין ארה"ב לאיראן בפתח ביקורו המדיני באיחוד האמירויות. בדבריו תקף את חיזבאללה והבהיר כי עליה להפסיק את המתקפות על כוחות צה"ל בדרום לבנון.

"אי אפשר לסיים את העימותים באזור אם שלוחותיה של איראן ממשיכות לשגר טילים" אמר רוביו. "תיק לבנון חייב להיות נפרד מתיק איראן". עוד הבהיר כי ארה"ב תפעל ישירות מול ממשלת לבנון בנושא הזה, כשלטענתו "זה נושא שיעלה בזמן המתאים". בנוסף, הבכיר האמריקני התייחס למתיחות במיצרי הורמוז, זאת על רקע הדיווחים הסותרים מצד איראן וארה"ב על פתיחת או סגירת נתיב השיט. רוביו נשאל על האפשרות איראן תגבה אגרות על המעבר במיצרי הורמוז וענה כי "אף מדינה לא רשאית לעשות את זה במים בינלאומיים. זה חוק קיים".

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דבריו של רוביו מגיעים במקביל לשיחות המשא ומתן בין נציגי ישראל ולבנון בוושינגטון. מוקדם יותר היום שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר התייחס להמשך המגעים והזהיר כי ההתערבות האיראנית בסוגיה הלבנונית פוגעת בסיכויי ההגעה להסכם.

"זהו סבב השיחות החמישי, ואני חייב לומר – אנחנו נמצאים בתאונת רכבת" אמר לייטר. "לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת. ישבנו באותו קרון ונסענו לאותו יעד, כאשר ארה"ב משמשת כקטר המוביל. הרכבת הייתה בדרכה לכיוון ברור מאוד, שלום מלא בין המדינות: איראן החוצה והשפעתה הזדונית מחוץ ללבנון; פירוק חיזבאללה; שלום וביטחון ללבנון ולישראל. היום, הרכבת הזו בסכנה ירידה מהפסים. אני מקווה שנוכל להחזיר אותה למסלול".

לדבריו, "הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה – לא בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה של איראן. תפקידה הוא לצאת מלבנון. תפקידה של ממשלת לבנון הוא לממש את ריבונותה. ריבונות פירושה שאיראן לא תהיה עוד מעורבת בפעילות או בהשפעה זדונית בלבנון".