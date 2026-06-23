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אחרי הקמת מנגנון הפיקוח

ואנס מתחייב: "איראן לא תקבע את עתיד לבנון"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס להקמת מנגנון הפיקוח על לבנון, והבהיר כי "איראן לא תקבע את עתיד לבנון. מטרת המגעים היא להבטיח שאיראן תלחץ על חיזבאללה לעמוד בהתחייבויותיו"

16:05
2 תגובות
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס | צילום: לב ראדין\שאטרסטוק

יום אחרי שחזר לוושינגטון בתום פסגת המו"מ בשוויץ, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס היום (שלישי) למשא ומתן עם איראן והבהיר כי המגעים בנוגע ללבנון לא נועדו לתת לטהרן תפקיד בקביעת עתיד המדינה.

במכתב שנשלח לראש מפלגת "הכוחות הלבנונים" סמיר ג'עג'ע, ואנס הבהיר כי "ארה"ב רואה את נשיא לבנון ג'וזף עאון וממשלת לבנון כמנהיגים הלגיטימיים היחידים של המדינה". לדבריו, ארה"ב מעוניינת לפעול עם המוסדות הלבנוניים באופן שיגדיל את ריבונות הממשלה על לבנון ויגביר את הסמכות שלה בשליטה על המדינה.

אריה יואלי

עוד הובהר כי "איראן לא תקבע את עתיד לבנון, והמגעים בנוגע ללבנון לא נועדו להעניק לטהרן תפקיד כלשהו בקביעת עתיד המדינה. מטרת המגעים היא להבטיח שאיראן תלחץ על חיזבאללה לעמוד בהתחייבויותיו".

"אני עוקב מקרוב אחרי ההתפתחויות בלבנון, לצד בכירים נוספים בממשל האמריקני" סיכם. "ארה"ב נותרה מחוייבת ללבנון ותומכת במוסדות הלגיטימיים שלה".

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תגובות

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לא שוכחת
לפני 11 דקות

למה נראה לכם שהאמריקאים והלבנונים מסכמים דברים בלעדינו? ביבי חלש ודואג רק לשרידות שלו, והחברים בטהרן חוגגים על הנתק המדיני המטורף הזה.