סגן נשיא ארה"ב: "איראן הסכימה להחזיר את פקחי סבא"א למדינה" 

רגע לפני חזרתו לארה"ב, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס נשא היום (שני) הצהרה לתקשורת בה התייחס להתקדמות במשא ומתן עם האיראנים, זאת אחרי יממה של שיחות בשוויץ.

"היה לנו יום טוב מאד אתמול, עם התקדמות משמעותית מאד. האיראנים הסכימו להזמין מחדש את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית למדינתם" אמר. "זהו ציון דרך משמעותי עבור העם האמריקני, והצעד הראשון לקראת פירוז גרעיני קבוע או סיום קבוע של תוכנית נשק גרעיני באיראן". עם זאת, ואנס הסביר כי ההסכמה הושגה רק בלילה, ולכן הפקחים עדיין לא נשלחו. לדבריו, "הם יחזרו השבוע, אני מקווה שזה יקרה כבר היום".

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עוד הכחיש את ההודעות האיראניות על סגירת מיצרי הורמוז, כשטען כי "הוא פתוח, אבל רצינו גם לוודא שאנחנו מקימים בפועל מנגנון תיאום, כדי שנוכל לפנות מוקשים ממצר הורמוז, כך שכשיתעוררו עימותים, כפי שבטח יקרה מתישהו, נוכל לוודא שאנחנו פועלים דרכם במקום שהם יובילו להסלמה. וזה בדיוק מה שעשינו".

בנוגע למנגנון הפיקוח על הפסקת האש בלבנון, ואנס אמר כי "רצינו לוודא שיש מנגנוני תיאום מתאימים, כדי שאם באמת יהיה ירי - אם חיזבאללה יורה לעבר ישראל, או אם ישראל מגיבה - אנחנו נוכל לדבר זה עם זה ולברר איך לעצור את הירי ולהפוך את האזור לבטוח יותר".

ואנס נשאל על הקשר עם ישראל, והדגיש כי "הישראלים היו מאוד ברורים שאין להם שאיפות טריטוריאליות בלבנון, הם שם רק כדי למנוע ירי על ישראל. זה ייקח זמן, ובשביל זה איראן צריכה לרסן את חיזבאללה. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לכל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים - הסעודים, הלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו כופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה".

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"בסופו של דבר, היום הקמנו את התהליך למשא ומתן הטכני שיבוא בהמשך" סיכם. "האיראנים איימו לעזוב, אבל הם לא עזבו. הצוותים הטכניים שלהם עדיין פה. הצוותים שלנו יעבדו איתם, וגם עם ההקטארים והפקיסטנים. אני חוזר עכשיו לארה"ב, אבל הצוותים הטכניים ימשיכוך לעבוד פה בימים ובשבועות הקרובים, תחת פיקוח מתאים כדי לוודא שאנחנו משיגים את היעדים החשובים לכולם".