אחרי ההסכמות על לבנון: המשלחת האיראנית עזבה את שוויץ

חוזרים הביתה: אחרי יממה עמוסה בשיחות ומתיחות, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הודיע כעת (שני) כי משלחת המשא ומתן האיראנית עזבה את שוויץ ועושה את דרכה חזרה לטהרן - שם יתקיימו התייעצויות נוספות לגבי המשך המו"מ.

עם זאת, נאמר כי בזמן שצוות המשלחת הראשית חוזר כעת לאיראן, "צוותי המומחים עדיין נמצאים במדינה, וממשיכים לעקוב אחרי יישום מזכר ההבנות". במקביל דווח כי נשיא לבנון מישל עאון שוחח עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, היועץ האמריקני ג'ארד קושנר, וראש ממשלת קטאר מוחמד אאל-ת'אני. ככל הנראה, השיחה עסקה בהסכמות על ועדת הפיקוח ללבנון. עזיבת המשלחת האיראנית מגיעה אחרי שהלילה המדינות המתווכות - קטאר ופקיסטן - הודיעו על שורת הסכמות ראשוניות ועל התקדמות לעבר הסכם קבע. בהודעה משותפת שפרסמו דוחא ואיסלאמבאד נמסר כי השיחות התקיימו "באווירה חיובית ובונה" וכי הושגה "התקדמות מעודדת", לרבות הקמת מנגנונים להמשך השיחות הטכניות בין הצדדים. לפי ההודעה, הוחלט על הקמת ועדה בכירה שתפקח על יישום מזכר ההבנות ותנהל את תהליך התיווך. עוד סוכם כי יוקמו קבוצות עבודה שיעסקו בסוגיות הגרעין, הסנקציות, מנגנוני פיקוח ויישוב מחלוקות. המתווכות הודיעו כי הושגה הסכמה על מפת דרכים שנועדה להביא להסכם סופי בתוך 60 ימים, כאשר כבר בימים הקרובים צפויות להתחדש השיחות הטכניות בבירגנשטוק.

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אחת ההחלטות המרכזיות שעליהן הוכרז היא הקמת ערוץ תקשורת ייעודי בין הצדדים במטרה למנוע תקריות במצר הורמוז ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים באזור.

בנוסף, הצדדים הודיעו על הקמת "תא למניעת חיכוך" הקשור ללבנון, אשר יפעל בתיווך קטאר ופקיסטן. מטרת התא, לפי ההודעה, היא להבטיח את המשך הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון בהתאם למזכר ההבנות שנחתם. ישראל לא הוזכרה כלל בהודעה הרשמית, אף שהמנגנון החדש צפוי לעסוק באחת הזירות הרגישות ביותר באזור.