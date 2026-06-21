המו"מ בין איראן לארה"ב התפוצץ: "כוחותינו מוכנים"

דרמה פוליטית חריפה ומתיחות ביטחונית יוצאת דופן נרשמת בשעות האחרונות בזירה הבין-לאומית, אשר עשויה להשפיע באופן ישיר על המתרחש באזורנו. ערוץ "אל-מנאר" של ארגון הטרור חיזבאללה וסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מדווחים כי חברי צוות המשא ומתן האיראני עזבו באופן דרמטי ומיידי את מקום פגישת השיחות, זאת במחאה חריפה על שורת איומים חסרי תקדים ששיגר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הפיצוץ בשיחות התרחש זמן קצר לאחר תחילתן, בעקבות ראיון שהעניק טראמפ לרשת "פוקס ניוז". במהלך הראיון שלח הנשיא האמריקני מסר תקיף במיוחד לטהראן, והבהיר מה יקרה אם הצדדים לא יגיעו להסכמות. "ייתכן שנשתלט על מצר הורמוז. אם נצטרך – נפוצץ להם את הצורה ונטיל מכס על מעבר בנתיב השיט", הצהיר טראמפ והוסיף כי "ארה"ב יכולה להפוך ל'מלאך השומר' של מצר הורמוז – ולקבל 20% מהנפט".

טראמפ באיום ישיר: "נכה באיראן קשה יותר משבוע שעבר"

דקות ספורות לאחר הראיון, טראמפ לא עצר והעלה את רף האיומים באמצעות פוסט חריף שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social. בפוסט קשר הנשיא האמריקני בין המשך המו"מ לפעילות של חיזבאללה מול ישראל.

"איראן חייבת לעצור מיד את השלוחים הממומנים היטב שלהם בלבנון (חיזבאללה) מלעשות צרות", כתב טראמפ והזהיר באופן חד-משמעי: "אם לא יעשו זאת – נכה באיראן קשה מאוד שוב, בדיוק כמו שעשינו בשבוע שעבר, רק חזק יותר".

תגובת טהראן: "רצית להשתלט ולא יכולת, אנחנו פועלים"

באיראן מיהרו להגיב בביטול ובאיומים נגדיים להצהרותיו של נשיא ארצות הברית, והבהירו כי הם אינם נרתעים מהטון הלוחמני של וושינגטון.

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני, איבראהים רזאי, תקף את טראמפ ואמר: "פג תוקפם של האיומים הריקים. אם הייתה לך היכולת, היית משתלט על מצר הורמוז במהלך המלחמה. רצית, אבל לא יכולת".

במקביל, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שעומד בעצמו בראש המשלחת האיראנית לשיחות, מסר הצהרה לוחמנית משלו: "הם לא חושבים לעצמם שאילו לאיומים שלהם הייתה תוצאה כלשהי, הם לא היו מגיעים למבוי סתום? אנחנו לא סופרים את האיומים שלהם. מוטב שייזהרו בהצהרותיהם. כוחותינו החמושים מוכנים להגיב. שידברו כמה שהם רוצים – אנחנו אלה שפועלים".