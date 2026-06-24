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חדשות פוליטי מדיני

אלי כהן: אם ארה"ב תדרוש לסגת מלבנון - צריך לומר להם Don't

על רקע המשך התקיפות של חיזבאללה, שר האנרגיה אלי כהן הבהיר כי "אם יהיה ירי לישראל מכיוון לבנון, אנחנו נפגע בכל מקום - גם בביירות. אם יהיה ירי מאיראן לישראל, אנחנו נגיב"

12:12
3 תגובות
אלי כהן
אלי כהן | צילום: ועידת Muni Expo 2026

מתיחות מול ארה"ב? שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, התראיין היום (רביעי) בוועידת השלטון המקומי "Muni Expo 2026", כשבדבריו הבהיר כי ישראל תמשיך לפעול נגד חיזבאללה ותישאר בדרום לבנון. עוד קרא לממשלה להתנגד לדרישה אפשרית של ארה"ב לסגת מלבנון.

"אם יהיה ירי שיחצה את הקו הכחול של ישראל מכיוון לבנון, אנחנו נפגע בכל מקום, גם בביירות" אמר כהן. "אם יהיה ירי מאיראן לישראל, אנחנו נגיב. כל עוד אין פירוק של חיזבאללה, אנחנו נשאר בלבנון״.

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עוד הוסיף ואמר כי "אם יהיה תכתיב מארה"ב לסגת מלבנון, אנחנו צריכים לומר להם Don't. אנחנו נשמור את רצועת הביטחון בלבנון, מכיוון שיש לנו מחויבות להגן על תושבי הצפון".

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תגובות

3
3
מאיה
לפני 44 דקות

מישהו באמת קונה את הפוזה של "דונט" כשבפועל ביבי לא זז מילימטר בלי אישור מיועץ בבית הלבן?