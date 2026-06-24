אלי כהן: אם ארה"ב תדרוש לסגת מלבנון - צריך לומר להם Don't

מתיחות מול ארה"ב? שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, התראיין היום (רביעי) בוועידת השלטון המקומי "Muni Expo 2026", כשבדבריו הבהיר כי ישראל תמשיך לפעול נגד חיזבאללה ותישאר בדרום לבנון. עוד קרא לממשלה להתנגד לדרישה אפשרית של ארה"ב לסגת מלבנון. "אם יהיה ירי שיחצה את הקו הכחול של ישראל מכיוון לבנון, אנחנו נפגע בכל מקום, גם בביירות" אמר כהן. "אם יהיה ירי מאיראן לישראל, אנחנו נגיב. כל עוד אין פירוק של חיזבאללה, אנחנו נשאר בלבנון״.

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עוד הוסיף ואמר כי "אם יהיה תכתיב מארה"ב לסגת מלבנון, אנחנו צריכים לומר להם Don't. אנחנו נשמור את רצועת הביטחון בלבנון, מכיוון שיש לנו מחויבות להגן על תושבי הצפון".