סמוטריץ' תומך בזיני: "בטוח שהוא פועל מתוך אחריות מקצועית"

תמיכה ראשונה במערכת הפוליטית: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (רביעי) לסערה סביב דוד זיני והוראתו לבטל את אירועי הגאווה בשב"כ, כשבדבריו הביע תמיכה מפורשת בראש השב"כ.

"תפקידם של שירותי הביטחון בישראל הוא להגן על אזרחי המדינה, לסכל איומים ולהכריע את אויבינו" אמר סמוטריץ'. "משאבי מערכת הביטחון צריכים להיות מופנים למשימות הליבה הביטחוניות שלשמן הם נועדו, ולהן בלבד".