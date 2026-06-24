סמוטריץ' תומך בזיני: "בטוח שהוא פועל מתוך אחריות מקצועית"

תמיכה ראשונה במערכת הפוליטית: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (רביעי) לסערה סביב דוד זיני והוראתו לבטל את אירועי הגאווה בשב"כ, כשבדבריו הביע תמיכה מפורשת בראש השב"כ.
"תפקידם של שירותי הביטחון בישראל הוא להגן על אזרחי המדינה, לסכל איומים ולהכריע את אויבינו" אמר סמוטריץ'. "משאבי מערכת הביטחון צריכים להיות מופנים למשימות הליבה הביטחוניות שלשמן הם נועדו, ולהן בלבד".
לדבריו, "הוויכוח הציבורי סביב אג’נדות חברתיות מקומו בזירה הציבורית והפוליטית, לא בליבת העשייה של גופי הביטחון. שירותי הביטחון צריכים להישאר ממוקדים במשימתם המקצועית ובאתגרים הביטחוניים הכבדים הניצבים בפני מדינת ישראל".
"אני מחזק את ידי ראש השב”כ בהחלטתו להוציא מהשירות אג'נדות פרוגרסיביות ובטוח שהוא פועל מתוך אחריות מקצועית ולמען ביטחון המדינה" סיכם סמוטריץ'. "אילו הייתי מעלה בדעתי שכספי תקציב הביטחון מושקעים בנושאים שאינם קשורים ישירות למשימות הביטחוניות, הייתי דורש למנוע זאת ולהבטיח שהמשאבים יופנו למטרות שלשמן נועדו".
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10 חודשי מלחמה הוכיחו שסמוטריץ' וביבי נכשלים פעם אחר פעם בביטחון האמיתי ומחפשים רק להרוויח הון פוליטי קל על הגב של הלוחמים שלנו.