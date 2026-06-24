דוד זיני תחת מתקפה קשה: "זה חמור מאוד"

‏ראש השב"כ דוד זיני ביטל את אירועי חודש הגאווה, כך דווח אמש (שלישי) בחדשות 12.

חבר הכנסת רם בן ברק (יש עתיד) התייחס לךכ היום ברדיו 103fm ואמר: "זה חמור מאוד. אנחנו רוצים לחיות בחברה שיוויונית שבה לא משנה מה הנטיות שלך ובמה מה אתה מאמין אתה מקבל את אותן זכויות. צריך להילחם על הזכויות האלה - לא סתם יש מצעד גאווה".

נזכיר כי עוד דווח, ראש מחלקת משאבי אנוש בשירות קיבלה הנחיה להעביר את כל התקציב שהיה מיועד לנושאים הגאים אל התקציב הכללי של הארגון. המשמעות המעשית של הצעד היא הותרת תקציב הקהילה הגאה בשב"כ על אפס שקלים, וסגירת התא הלכה למעשה.

מהשב"כ נמסר אז: "בראשית הדברים נציין למען הסדר הטוב כי כל בקשה רשמית בנושא זה לא הגיעה ללשכת ראש השירות. יחד עם זאת ושלא בשולי הדברים נבקש לחדד כי ככל שקבוצה מסוימת מבקשת להתכנס ולשמוע הרצאה לבחירתה הרי שלא קיימת כל מניעה ובתנאי שהדבר עומד בנהלי השירות שלא שונו בתחום זה מאז כניסתו של ראש השירות הנוכחי לתפקידו".