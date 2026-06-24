כל הזוכים הגדולים בדרך לירושלים: נחשפה התוכנית הבינלאומית של הפסטיבל

פסטיבל הקולנוע ירושלים חשף את התוכנית הבינלאומית של המהדורה ה־43, שתתקיים בין 9 ל־19 ביולי. הפסטיבל ייפתח בבריכת הסולטן עם הקרנת הבכורה של "עצמאות", סרטו החדש של משה רוזנטל, במאי "קריוקי". פרטי הפסטיבל ומועד פתיחת המכירה מופיעים גם באתר הרשמי של הפסטיבל.

התוכנית הבינלאומית כוללת עשרות סרטים באורך מלא, בהם סרטים עלילתיים, תיעודיים וניסיוניים, שיוקרנו במסגרות השונות של הפסטיבל. לפי הודעת הפסטיבל, יותר משלושה רבעים מסרטי האוצרות הבינלאומיים בתוכנייה הם בלעדיים לפסטיבל הקולנוע ירושלים, כך שעבור רבים מהם זו תהיה ההזדמנות היחידה לצפות בהם בישראל.

מתוך "המצוקים האדומים", סרטו החדש והמפתיע של ברונו דומון שיוקרן במסגרת התוכנית הבינלאומית ( באדיבות פסטיבל הקולנוע ירושלים )

בין הסרטים הבולטים שיוקרנו השנה נמצא "פיורד" של כריסטיאן מונג'יו, זוכה דקל הזהב בפסטיבל קאן, בהשתתפות סבסטיאן סטן ורנטה ריינסב. לצדו יוקרן "מכתבים צהובים" של אילקר צ'טאק, זוכה דב הזהב בפסטיבל ברלין. עוד בתוכנית: "ארץ אבות", סרטו החדש של פאוול פאווליקובסקי; "הכדור השחור", זוכה פרס הבימוי בפסטיבל קאן בהפקת פדרו אלמודובר; "נמר של נייר", סרטו החדש של ג'יימס גריי בהשתתפות אדם דרייבר וסקרלט ג'והנסון; ו"הסמוראי והאסיר", סרטו החדש של קיושי קוראסווה, שהוצג במסגרת הבחירה הרשמית של פסטיבל קאן.

"הסמוראי והאסיר". סרטו החדש של קיושי קוראסווה הוקרן במסגרת הבחירה הרשמית של פסטיבל קאן ( באדיבות פסטיבל הקולנוע ירושלים )

התוכנית כוללת גם את "הכריסטופרים", סרטו החדש של סטיבן סודרברג בכיכובו של איאן מקלן; "היום בו היא שבה", סרטו החדש של הונג סאנגסו; "אשתי בוכה", סרטה החדש של אנגלה שנלק; ו"רשומות נאגי", סרטו החדש של קוז'י פוקאדה.

מתוך "אשתי בוכה", סרטה החדש של אנגלה שנלק שהשתתף בתחרות הרשמית של פסטיבל ברלין ( באדיבות פסטיבל הקולנוע ירושלים )

גם לקולנוע התיעודי תהיה נוכחות בולטת השנה. בין הסרטים שיוקרנו: "נגה", סרט תיעודי על המוזיקאית הישראלית נגה ארז שהוקרן בפסטיבל טרייבקה; "אין להן רחמים", העוסק בקולנוע שיצרו במאיות לאורך השנים; ו"רוברט ריצ'רדסון: השטן הלבן", סרט תיעודי על צלם הקולנוע האגדי שעבד בין היתר על "להרוג את ביל", "פלאטון" ו"שאטר איילנד".

מתוך "נגה", הסרט התיעודי על המוזיקאית הישראלית נגה ארז שהוקרן בפסטיבל טרייבקה ( באדיבות פסטיבל הקולנוע ירושלים )

במסגרת הקלאסיקות תתקיים מחווה לרוברטו רוסליני. לצד הסרט התיעודי החדש "רוברטו רוסליני: לחיות ללא תסריט", יוקרנו גם כמה מיצירותיו הגדולות, בהן "הודו: אמא אדמה", "גרמניה שנת אפס", "הפחד" ו"המסע לאיטליה" בכיכובה של אינגריד ברגמן. בנוסף יוקרנו רסטורציות חדשות ל"3:10 ליומה", "הארץ המובטחת" של אנדז'יי ויידה ו"מלון הטיילים המתים".

מתוך "הפחד" בכיכובה של אינגריד ברגמן, אחד הסרטים שיוקרנו במסגרת המחווה לרוברטו רוסליני ( באדיבות פסטיבל הקולנוע ירושלים )

הסרטים יוקרנו בארבעת האולמות של סינמטק ירושלים ובקולנוע לב סמדר. השנה צפויים להתארח בפסטיבל יותר מ־20 אורחים בינלאומיים, בהם במאים, מפיקים ושחקנים מרחבי העולם.

התוכנית המלאה תעלה לאתר הפסטיבל ותיפתח למכירת כרטיסים ביום שישי, 26 ביוני.