זנדאיה ורוברט פטינסון מגיעים ל־HBO Max עם אחד הסרטים המסקרנים של השנה

זנדאיה ורוברט פטינסון עושים את דרכם למסך הביתי. "הדרמה", סרטו של הבמאי הנורווגי כריסטופר בורגלי, יעלה ב־31 ביולי לשירות הסטרימינג HBO Max בארצות הברית, לאחר שעלה לאקרנים באפריל האחרון.

הסרט עוקב אחר אמה וצ'רלי, זוג מאורס שנמצא בעיצומן של ההכנות לחתונה. אלא שמשחק חברתי תמים לכאורה מוביל לווידוי מפתיע שמטלטל את מערכת היחסים שלהם ומעמיד במבחן את כל מה שחשבו שהם יודעים זה על זו.

למרות התקציר שנשמע כמו קומדיה רומנטית קלאסית, בורגלי טוען שמעולם לא התכוון ליצור סרט חתונה רגיל. לדבריו, הסרט נולד מתוך עניין בשאלה עד כמה אנשים באמת מכירים את בני הזוג שלהם, ומה קורה כאשר אמת אחת משנה לחלוטין את התמונה.

מי שזיהתה ראשונה את הפוטנציאל בתסריט הייתה זנדאיה, שלפי חומרי ההפקה פנתה מיוזמתה ליוצרים והביעה עניין רב בתפקיד. השחקנית סיפרה כי התסריט תפס אותה מיד וכי לא הצליחה לנחש לאן הסיפור הולך.

גם תהליך העבודה היה יוצא דופן. לפני תחילת הצילומים קיימו השחקנים והבמאי שבועיים של חזרות, שבמהלכם זנדאיה ורוברט פטינסון השתתפו בדיונים מעמיקים על הדמויות ועל העלילה, וחלק מהרעיונות אף שולבו בגרסה הסופית של התסריט.