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חדשות קולנוע

זנדאיה ורוברט פטינסון מגיעים ל־HBO Max עם אחד הסרטים המסקרנים של השנה

אחרי שעלה לאקרנים באביב האחרון, "הדרמה" מגיע לסטרימינג. מאחורי סיפור על זוג מאורס רגע לפני החתונה מסתתר סרט של כריסטופר בורגלי שבוחן עד כמה אנחנו באמת רוצים לדעת הכול על האדם שאנחנו אוהבים

09:20
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זנדאיה ורוברט פטינסון ב"הדרמה"
זנדאיה ורוברט פטינסון ב"הדרמה" | צילום: צילום: Courtesy of A24

זנדאיה ורוברט פטינסון עושים את דרכם למסך הביתי. "הדרמה", סרטו של הבמאי הנורווגי כריסטופר בורגלי, יעלה ב־31 ביולי לשירות הסטרימינג HBO Max בארצות הברית, לאחר שעלה לאקרנים באפריל האחרון.

הסרט עוקב אחר אמה וצ'רלי, זוג מאורס שנמצא בעיצומן של ההכנות לחתונה. אלא שמשחק חברתי תמים לכאורה מוביל לווידוי מפתיע שמטלטל את מערכת היחסים שלהם ומעמיד במבחן את כל מה שחשבו שהם יודעים זה על זו.

היילי בנטון גייטס מתוך "הדרמה" (צילום: Courtesy of A24)

למרות התקציר שנשמע כמו קומדיה רומנטית קלאסית, בורגלי טוען שמעולם לא התכוון ליצור סרט חתונה רגיל. לדבריו, הסרט נולד מתוך עניין בשאלה עד כמה אנשים באמת מכירים את בני הזוג שלהם, ומה קורה כאשר אמת אחת משנה לחלוטין את התמונה.

מי שזיהתה ראשונה את הפוטנציאל בתסריט הייתה זנדאיה, שלפי חומרי ההפקה פנתה מיוזמתה ליוצרים והביעה עניין רב בתפקיד. השחקנית סיפרה כי התסריט תפס אותה מיד וכי לא הצליחה לנחש לאן הסיפור הולך.

גם תהליך העבודה היה יוצא דופן. לפני תחילת הצילומים קיימו השחקנים והבמאי שבועיים של חזרות, שבמהלכם זנדאיה ורוברט פטינסון השתתפו בדיונים מעמיקים על הדמויות ועל העלילה, וחלק מהרעיונות אף שולבו בגרסה הסופית של התסריט.

רוברט פטינסון וזנדאיה מגלמים זוג מאורס שנקלע למשבר רגע לפני החתונה (צילום: Courtesy of A24)

כדי להסביר לצוות את הטון שחיפש, הקרין בורגלי לשחקנים סרטים של אינגמר ברגמן, מיכאל הנקה ולארס פון טרייר – בחירה שמרמזת כי "הדרמה" נמצא רחוק למדי מהנוסחה הרומנטית ההוליוודית המוכרת.

לצד זנדאיה ופטינסון משתתפים בסרט גם אלנה חיים, מאמדו אצ'יי, היילי בנטון גייטס, זואי וינטרס, אנה ברישניקוב וסידני למון. הסרט הופק עבור A24 בידי ארי אסטר, לארס קנודסן וטיילר קמפילון.

זנדאיה סיפרה כי התעקשה לקבל את התפקיד לאחר שקראה את התסריט (צילום: Courtesy of A24)
אבי לודמיר

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