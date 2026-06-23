"לכולם כבר נמאס ממך": שיחת הצעקות של טראמפ ונתניהו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צעק וקילל את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון שנערכה ביניהם לפני ההכרזה על עסקת החטופים בשנה שעברה - כך נחשף בספר חדש שיצא לאור היום (שלישי), שנכתב על ידי עיתונאי ה"ניו יורק טיימס מגי הברמן וג'ונתן סוואן ועוסק בשנה הראשונה לכהונתו השנייה של טראמפ.

לפי התיאור בספר, השיחה הקשה התקיימה במהלך עצרת האו"ם בספטמבר 2025, בזמן שטראמפ קידם את התכנית שלו לסיום המלחמה בעזה. "לכולם כבר נמאס ממך, ביבי" צעק טראמפ על נתניהו. בשיחה השתתפו גם יועצי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, כשטראמפ ציין את שניהם ואמר לנתניהו כי "אפילו לשני היהודים שנמצאים על הקו הזה נמאס ממך".