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"בניגוד לפרסומים"

המפלגות החרדיות מכחישות: "אין שום 'דיל' עם נתניהו"

19:03
2 תגובות
דרעי וגפני
דרעי וגפני | צילום: יונתן זינדל\פלאש 90

שעות ספורות אחרי פרסום האולטימטום המשותף של אריה דרעי ומשה גפני שעורר גל תגובות וביקורת, בדגל התורה ובש"ס פרסמו כעת (שלישי) הודעת הבהרה בה טענו כי לא נסגר דיל פוליטי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"בניגוד לפרסומים, אין שום ‘דיל’ עם ראש הממשלה נתניהו" נמסר. "הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה".

המפלגות החררדיות הוסיפו וטענו כי "ככל שניווכח שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית, בהתאם להוראת גדולי ישראל".

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תגובות

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עמרי מיואש
לפני 2 דקות

800 חללים גיבורים כבר נתנו את חייהם במלחמה הזו בזמן שביבי עסוק בדילים קואליציוניים הישרדותיים. זה מזכיר את הימים האפלים שבהם מנהיגים איבדו את המצפן המוסרי והעדיפו אינטרסים אישיים על פני אחדות העם.