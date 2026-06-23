המפלגות החרדיות מכחישות: "אין שום 'דיל' עם נתניהו"

שעות ספורות אחרי פרסום האולטימטום המשותף של אריה דרעי ומשה גפני שעורר גל תגובות וביקורת, בדגל התורה ובש"ס פרסמו כעת (שלישי) הודעת הבהרה בה טענו כי לא נסגר דיל פוליטי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"בניגוד לפרסומים, אין שום ‘דיל’ עם ראש הממשלה נתניהו" נמסר. "הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה". המפלגות החררדיות הוסיפו וטענו כי "ככל שניווכח שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית, בהתאם להוראת גדולי ישראל". פרטים נוספים מיד