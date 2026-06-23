דיווח: דרעי וגפני באולטימטום נוסף לנתניהו

ראשי המפלגות החרדיות, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, שיגרו הערב (שלישי) איום ישיר וחסר תקדים לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, המציב שעון חול פוליטי מיידי להמשך קיומה של הממשלה.

בהודעה משותפת וחריגה שפרסמו השניים, הם חשפו כי קיימו פגישה מתוחה עם ראש הממשלה ובה הציגו דרישה אולטימטיבית שנמסרה להם ישירות מההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי. "קיימנו היום פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והעברנו לו בשם גדולי ישראל, דרישה חד־משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה", מסרו דרעי וגפני.

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הדרישה: כינוס הוועדות עוד השבוע

לדברי ראשי הסיעות, הדרישה לקידום החקיקה אינה הצהרתית בלבד אלא כוללת לוחות זמנים ברורים ומיידיים, המחייבים מעשים כבר בימים הקרובים באמצעות כינוסן של ועדות הכנסת הרלוונטיות עוד לפני תום שבוע העבודה הנוכחי. השניים תבעו להניע את התהליך "באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע".

בהמשך ההודעה הבהירו דרעי וגפני כי המשבר הנוכחי עלול להוביל לבחירות באופן מיידי, אם הדרישות הללו לא ייענו במלואן. "הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא", הצהירו נחרצות.

מנגד, מנסים בסביבת ראש הממשלה להרגיע את הרוחות הלוהטות ולמנוע את התפרקות הממשלה. לפי לשון ההודעה המשותפת, נתניהו הבין את כובד המשקל של האיום המונח לפתחו והתחייב לפעול בנושא: "ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר".