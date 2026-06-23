איזנקוט זועם על נתניהו: "העם לא יסלח לך"

הדרמה הפוליטית: הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, תקף הערב (שלישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת בעקבות האולטימטום המשותף של אריה דרעי ומשה גפני והדיווחים על דיל פוליטי לקביעת מועד לבחירות באוקטובר.

"נתניהו עורך מכירת חיסול של האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל: חוקי השתמטות ופירוק החברה הישראלית בתמורה לתאריך בחירות 'נוח' יותר, שמנסה לטשטש את המחדל הגדול מהזיכרון של העם" אמר איזנקוט. "העם לא יסלח לך על החלשת צה״ל בשעת מלחמה כוללת". איזנקוט הוסיף ופנה ישירות לראש הממשלה: "נתניהו, זה נגמר. אתה לא ראוי למחירים הכבדים שהעם הזה שילם. חוקי ההפקרות לא יעברו, ועדת חקירה ממלכתית תקום והחברה הישראלית תחל בקרוב את תהליך השיקום והתיקון שהיא כל כך זקוקה לו". במקביל, יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב גם כן לדיווחים והבהיר כי "בממשלה הציונית הרחבה שנקים אחרי הבחירות, אף אחד לא יחזיק את המדינה כבת ערובה. המפלגות החרדיות לא יסחטו תקציבים בתמורה להישרדות הממשלה, והמפלגות הערביות לא יוכלו למנוע ממנה לקבל החלטות ביטחוניות".

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כאמור, מוקדם יותר היום יו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר דגל התורה משה גפני שיגרו איום ישיר וחסר תקדים לעברו של נתניהו, המציב שעון חול פוליטי מיידי להמשך קיומה של הממשלה. בהודעה משותפת וחריגה שפרסמו השניים, הם חשפו כי קיימו פגישה מתוחה עם ראש הממשלה ובה הציגו דרישה אולטימטיבית שנמסרה להם ישירות מההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי.

"קיימנו היום פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והעברנו לו בשם גדולי ישראל, דרישה חד־משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה", מסרו דרעי וגפני. לטענתם, הדרישה לקידום החקיקה אינה הצהרתית בלבד אלא כוללת לוחות זמנים ברורים ומיידיים, המחייבים מעשים כבר בימים הקרובים באמצעות כינוסן של ועדות הכנסת הרלוונטיות עוד לפני תום שבוע העבודה הנוכחי.

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השניים תבעו להניע את התהליך "באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע". בהמשך ההודעה הבהירו דרעי וגפני כי המשבר הנוכחי עלול להוביל לבחירות באופן מיידי, אם הדרישות הללו לא ייענו במלואן. "הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא", הצהירו נחרצות.

מנגד, מנסים בסביבת ראש הממשלה להרגיע את הרוחות הלוהטות ולמנוע את התפרקות הממשלה. לפי לשון ההודעה המשותפת, נתניהו הבין את כובד המשקל של האיום המונח לפתחו והתחייב לפעול בנושא: "ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר".