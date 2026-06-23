משרד הבריאות מזהיר: "הכניסה לנחלים הללו עלולה להיות מסוכנת"

לידיעת המטיילים: 3 ימים אחרי פתיחת החפוש הגדול, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו היום (שלישי) הודעה דחופה לציבור, בו הזהירו על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון. לפי ההודעה, בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו אתמול מצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים.

בעקבות התוצאות, המשרד הבהיר כי הכניסה ל-8 נחלים ואתרים עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות.

אלו אתרי המים והתוצאות החריגות שנמדדו בהם:

1. בניאס - גשר כפר סאלד: 550.

2. חצבאני - גן הצפון (תחנה הידרואלקטרית): 680; טיילת מפגש הנחלים (כניסה לירדן): 2,500.

3. ירדן - גשר יוסף: 1,100; גשר להבות הבשן: 1,900; גשר החמישה: 1,050; גשר הפקק (חורי): 420; מצד עתרת: 470; גשר אריק: 440 .

4. בריכת המשושים - 1,800.

5. ג'ילבון - מפל דבורה: 620.

6. זאכי - 470.

7. יהודיה - 430.

8. צלמון - טחנת הקמח: 1,100.

רשימת המקומות בהם הכניסה עלולה להיות מסוכנת:

1. בניאס - גשר כפר סאלד.

2. חצבאני - מגן הצפון (תחנה הידרואלקטרית) ועד טיילת מפגש הנחלים (כניסה לירדן).

3. ירדן - מגשר יוסף ועד גשר אריק.

4. בריכת המשושים.

5. ג'ילבון.

6. זאכי.

7. יהודייה.

8. צלמון - טחנת הקמח.

במשרד להגנת הסביבה ציינו כי נכון לשעה זו לא נמצא מקור זיהום ידוע ונראה לעין בנחלים אלו שיכול להסביר את הקפיצה בנתונים. "בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל" נמסר. "משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו לפי הצורך".