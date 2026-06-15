רגע לפני החופש הגדול: אלו הנחלים שנסגרו לרחצה

משרד הבריאות יחד עם המשרד להגנת הסביבה פרסמו הבוקר (שני) הודעה דחופה לציבור, ולפיה נרשמו תוצאות חריגות ומדאיגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלי הצפון. על פי ההודעה, הבדיקות לחיידקים שנלקחו ב-14 ביוני 2026 העלו כי בכמה נחלים מרכזיים נמצאו תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (העומדות על עד 400 קולי צואתי ב-100 מ"ל), דבר המעיד על הימצאות זיהום משמעותי במים.

נוכח הנתונים המדאיגים, גורמי המקצוע מבהירים כי הכניסה לנחלים ולאתרים המזוהמים עלולה להיות מסוכנת, והאיסור על הרחצה בהם יישאר בתוקף עד שתוצאות הדיגום הבאות שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות.

אלו אתרי המים והתוצאות החריגות שנמדדו בהם:

בריכת המשושים : זיהום חריג ביותר של 3,000 קולי צואתי.

: זיהום חריג ביותר של 3,000 קולי צואתי. עין חרדלית : רמת זיהום גבוהה של 2,100 קולי צואתי.

: רמת זיהום גבוהה של 2,100 קולי צואתי. ירדן : גשר להבות הבשן – 1,900; גשר הפקק (חורי) – 700; גשר החמישה ומצד עתרת – 650 כל אחד; גשר יוסף – 600.

: גשר להבות הבשן – 1,900; גשר הפקק (חורי) – 700; גשר החמישה ומצד עתרת – 650 כל אחד; גשר יוסף – 600. זאכי : נמצאו 1,800 קולי צואתי במים.

: נמצאו 1,800 קולי צואתי במים. נחל אל על : רמת זיהום של 1,200 קולי צואתי.

: רמת זיהום של 1,200 קולי צואתי. ג'ילבון : במפל דבורה נמדדו 800 קולי צואתי.

: במפל דבורה נמדדו 800 קולי צואתי. חצבאני : גן הצפון – 720; טיילת מפגש הנחלים (השפך לירדן) – 550.

: גן הצפון – 720; טיילת מפגש הנחלים (השפך לירדן) – 550. נחל צלמון: טחנת הקמח – 700; בריכת החרוב – 500.

רשימת המקומות האסורים לחלוטין לכניסה:

בשל התוצאות הללו, המועצות האזוריות והמקומיות עודכנו כי חל איסור כניסה למקומות הבאים: חצבאני (מגן הצפון ועד לטיילת מפגש הנחלים בשפך לירדן); נחל ירדן (מגשר יוסף ועד למצד עתרת); בריכת המשושים; נחל ג'ילבון; הזאכי; נחל אל על; נחל צלמון (באזור בריכת החרוב וטחנת הקמח); ועין חרדלית.

במשרד להגנת הסביבה ציינו כי נכון לשעה זו לא נמצא מקור זיהום ידוע ונראה לעין בנחלים אלו שיכול להסביר את הקפיצה בנתונים. בשגרה, הדיגום בנחלי הגליל העליון, הגולן והגליל המערבי מתבצע באופן מדגמי אחת לשבועיים על ידי פקחי רשות הטבע והגנים בנקודות קבועות המייצגות מפל, בריכה או מקטע נחל. המשרדים ימשיכו במעקב ובדיגום ויעדכנו את הציבור בהתאם לצורך.

מהמשרדים נמסר בנוסף כי נקודות הדיגום בנחל עיון (בסמוך לגבול לבנון) ובחצבאני באזור הגשר הרומי לא נדגמו כלל בסבב הנוכחי, וזאת עקב המצב הביטחוני הרגיש השורר באזור הגבול.