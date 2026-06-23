תקיפה נוספת: צה"ל ירו לעבר מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון

תקרית שנייה תוך יממה: שעות ספורות אחרי החיסול של מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, דובר צה"ל עדכן כעת (שלישי) על תקרית נוספת ברכס עלי א-טאהר שבמרחב הביטחוני.

לפי הודעת הצבא, "כוחות צה״ל זיהו ארבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע, שחצו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ביצעו ירי להרחקה". לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות הכוחות, בוצע ירי נוסף במטרה להסיר את האיום. בצה"ל הבהירו כי "זוהתה פגיעה". "ארגון הטרור חיזבאללה פועל מתוך כסות אזרחית במטרה להסתיר את פעילות הטרור שלו. אירוע זה מהווה דוגמה נוספת לשימוש הציני שעושה הארגון באזרחי לבנון ובתשתיות אזרחיות כמגן לפעילותו" נמסר. "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צה"ל וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים".

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כאמור, זו הפעם השנייה ביממה האחרונה שבה דווח על ניסיון של חיזבאללה לתקוף את כוחות צה"ל בדרום לבנון. בשעות הבוקר נאמר כי "צה"ל זיהה לפני זמן קצר חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני, ברכס עלי א-טאהר. מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחוני, במטרה להסיר את האיום".