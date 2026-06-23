איראן סותרת את טראמפ: "מספר הספינות במיצרי הורמוז מוגבל"

העימותים נמשכים: דקות ספורות אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי מיצרי הורמוז נפתחו ומספר שיא של מיכליות נפט עבר דרכם, מקור ביטחוני באיראן סתר את דבריו של טראמפ וטען כי רק מספר מוגבל של כלי שיט קיבל היתר לעבור בנתיב הסחר הבינלאומי.

בהצהרה לסוכנות הידיעות האיראנית "פארס", הגורם הצבאי אמר כי "מספר הספינות שעוברות במיצרי הורמוז מוגבל. בכל יום מורשה מספר מסויים של ספינות לעבור במצר, והמספר הזה משתנה מדי יום. היקף האישורים מתעדכן בהתאם לנסיבות ולתנאים בשטח". במקביל, משרדי החוץ של איראן ועומאן פרסמו הצהרה משותפת בה נאמר כי הן "מחוייבות להבטיח מעבר בטוח דרך מיצרי הורמוז, בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי הרלוונטיות, תוך הדגשת ריבונותן וזכויותיהן על המים הטריטוריאליים במצר". לטענת איראן ועומאן, "שני הצדדים הסכימו להמשיך בדיאלוג בנושא באמצעות קבוצת עבודה משותפת בין משרדי החוץ של שתי המדינות כדי להגיע להסכם על ניהול עתידי של השיט במצר, השירותים שיסופקו בהקשר זה והעלויות הנלוות - בהתאם לתקנים בינלאומיים".

כאמור, ההודעות האיראניות מגיעות רגע אחרי שטראמפ פרסם ברשת החברתית שלו התרברבות על מצב שוק האנרגיה העולמי וטען כי "19 מיליון חביות נפט עברו אתמול דרך מצר הורמוז - שיא של כל הזמנים. מחירי הנפט צונחים, והעולם הוא מקום בטוח הרבה יותר".

ההצהרה מגיעה על רקע המשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהרן, כאשר אחת התוצאות שלה היא פתיחת מיצרי הורמוז לכלי שיט. נזכיר כי ערב מבצע שאגת הארי, היה המיצר פתוח. ואחרי המבצע שהיה אמור להיות ניצחון אמריקאי - איראן שולטות בו ולמעשה מחליטה מי יעבור דרכו.

עם זאת, בדיקת הנתונים בשוק האנרגיה מעלה תמונה מורכבת יותר. מחיר חבית הנפט נסחר כעת ברמה של כ-74 דולר - מעט יותר מאתמול, בניגוד לטענת הנשיא על צניחה. יצוין כי בשיא מבצע 'שאגת הארי' עמד מחיר הנפט על 110 דולרים לחבית, כך שאכן חלה ירידה משמעותית מאז.