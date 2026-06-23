סוכות במתקפה על בנט: "עשה מהפך של 180 מעלות לשמאל הקיצוני"

בימין עדיין לא נרגעו מהדברים של נפתלי בנט בראיון לכאן 11. בדיון שהתקיים הבוקר בוועדת המשנה לענייני יו״ש, התייחס יו״ר הוועדה ח״כ צבי סוכות לאמירתו של בנט על פינוי בנייה בשטחי יהודה ושומרון ואוטונומיה פלסטינית.

״האמירה ההזויה והמקוממת של נפתלי בנט - אדם שהיה מנכ"ל מועצת יש"ע - עושה כזה פליק פלאק מימין לשמאל. אני לא מבין מי האנשים שמצביעים לו, איך אפשר לסמוך על מילה אחת שיוצאת לו מהפה. מאדם שהוביל את המאבק להסדרת ההתיישבות הצעירה פתאום מודיע שהוא יפנה אותה, עשה מהפך 180 מעלות לשמאל הקיצוני".

הבוקר נאלץ בנט להסביר את דבריו שפורסמו כפרומו לראיון שנתן לשאול אמסטרדמסקי בכאן 11: "אני עדיין ימני, אבל אני לא שמוק", הצהיר בנט על הבמה בטון חריף. "להיות ימני זה לעמוד על עקרונות, לא לאפשר מדינה פלשתינית. אבל להיות ימני זה לא אומר להיות אידיוט ולצייץ בלי הרף".

כזכור ערב בחירות 2021 הבטיח בנט כי ביומו הראשון בתפקיד יחתום על אישור לכל ההתיישבות הצעירה. הבטחה שכמו ההבטחה שלא ישב במממשלה עם לפיד - לא התקיימה.