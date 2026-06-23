אי אפשר להפסיק לאכול: מתכון לתפוחי אדמה מוקרמים

יש מאכלים שלא משנה כמה פעמים נכין אותם - הם תמיד יתחסלו ראשונים. תפוחי אדמה מוקרמים הם בדיוק מסוג המנות האלה: פשוטים להכנה, מפנקים במיוחד ומשתלבים נהדר גם בארוחת ערב משפחתית וגם לצד מנה עיקרית בשבת.
מצרכים:
- 6 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים ופרוסים דק
- 1 מכל שמנת לבישול (250 מ"ל)
- 1 כוס גבינה צהובה מגוררת
- 2 שיני שום כתושות
- 50 גרם חמאה מומסת
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- מעט אגוז מוסקט (לא חובה)
אופן ההכנה:
- מחממים את התנור ל-180 מעלות.
- מסדרים את פרוסות תפוחי האדמה בשכבות בתבנית משומנת.
- מערבבים בקערה את השמנת, החמאה, השום והתבלינים ויוצקים על תפוחי האדמה. מפזרים מעל את הגבינה הצהובה.
- מכסים בנייר אלומיניום ואופים במשך 40 דקות.
- מסירים את הכיסוי ואופים עוד 15-20 דקות, עד שהחלק העליון מזהיב יפה.
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