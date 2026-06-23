אי אפשר להפסיק לאכול: מתכון לתפוחי אדמה מוקרמים

יש מאכלים שלא משנה כמה פעמים נכין אותם - הם תמיד יתחסלו ראשונים. תפוחי אדמה מוקרמים הם בדיוק מסוג המנות האלה: פשוטים להכנה, מפנקים במיוחד ומשתלבים נהדר גם בארוחת ערב משפחתית וגם לצד מנה עיקרית בשבת.

מצרכים: 6 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים ופרוסים דק

1 מכל שמנת לבישול (250 מ"ל)

1 כוס גבינה צהובה מגוררת

2 שיני שום כתושות

50 גרם חמאה מומסת

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

מעט אגוז מוסקט (לא חובה) אופן ההכנה: מחממים את התנור ל-180 מעלות. מסדרים את פרוסות תפוחי האדמה בשכבות בתבנית משומנת. מערבבים בקערה את השמנת, החמאה, השום והתבלינים ויוצקים על תפוחי האדמה. מפזרים מעל את הגבינה הצהובה. מכסים בנייר אלומיניום ואופים במשך 40 דקות. מסירים את הכיסוי ואופים עוד 15-20 דקות, עד שהחלק העליון מזהיב יפה.