המגמה נמשכת: קצין נוסף שלא קודם - יעתור לבג"ץ נגד בן גביר

סנ"צ איציק אלפסי שבן גביר סירב לאשר את מינויו לדובר אגף החקירות והמודיעין - הודיע לשר על כוונתו לעתור נגד ההחלטה, כך דיווח היום (שלישי) ג'וש בריינר.

נזכיר כי לפני מספר חודשים דווח בחדשות 12, כי המאבק בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, עולה שלב. בן גביר סירב לאשר את מינויו של סנ"צ איציק אלפסי לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין - וזאת למרות שהמינוי כבר סוכם והובטח לקצין.

על פי גורמים במשטרה, הסירוב של השר אינו נוגע לכישוריו המקצועיים של אלפסי, קצין ותיק ומוערך שזוכה למחמאות רבות במערכת, אלא קשור ישירות לסכסוך הממושך והפומבי בין בן גביר לראש אגף החקירות.

בסביבת השר לא ניסו להכחיש את הדברים ואף עקצו כי "בלט לא צריך דובר, הוא דובר בעצמו". זאת, בהמשך ישיר למאבק הכוחות סביב אגף החקירות, הנחשב לרגיש והמשפיע ביותר במשטרה.