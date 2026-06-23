 פיליס חיימוביץ', מייסדת עמותת "הותיר אחריו חברה", הלכה לעולמה 

עמותת “הותיר אחריו חבר.ה” מודיעה בצער על פטירתה של פיליס חיימוביץ ז”ל, מייסדת העמותה ואחת הדמויות המרכזיות שפעלו במשך עשרות שנים למען בנות ובני הזוג השכולים של חללי צה”ל וכוחות הביטחון. פיליס הלכה לעולמה בגיל 87, הלווייתה תתקיים היום (שלישי) בשעה 17:00 בבית העלמין נורדאו בכפר סבא.

פיליס, שנולדה בניו יורק, עלתה לישראל יחד עם בעלה יצחק ובנם הבכור דני בשנת 1968, לאחר מלחמת ששת הימים, מתוך ציונות ואהבה עמוקה לארץ. היא הקדישה את חייה לחינוך ולעשייה ציבורית. את מפעל חייה הקימה בעקבות נפילתו של סגן אבי בוק ז”ל בלבנון בשנת 1997, בן זוגה של בתה הצעירה מיכל. פיליס ומשפחתה היו המומים לגלות כי מיכל, שהייתה הנפש הקרובה ביותר לאבי, נותרה שקופה בפני המערכת, רק משום שלא היו נשואים. יחד עם בתה, עו”ד תמר חיימוביץ-ריכטר, הקימה בשנת 1998 את עמותת “הותיר אחריו חבר.ה”, מתוך אמונה כי למדינת ישראל, לצה"ל, למשרד הבטחון ולחברה כולה יש חובה מוסרית עבור החלל, לדאוג לאהובתו.

מאז הקמתה ליוותה העמותה מאות רבות של בנות ובני זוג שכולים, ובזכות פעילותה חל שינוי עמוק בתפיסת מקומם של בנות ובני הזוג בתוך משפחת השכול הישראלית. העמותה מוכרת על ידי משרד הביטחון כארגון יציג ופועלת בשיתוף פעולה עם אגף נפגעים ומשפחות בצה”ל. מאז פרוץ מלחמת “חרבות ברזל” התרחב משמעותית מעגל השכול, והעמותה קלטה מאות בנות ובני זוג נוספים ומעניקה להם מעטפת, תמיכה רגשית ונפשית וקהילה תומכת.

בשנת 2024 זכתה פיליס חיימוביץ בפרס בוני ציון מטעם ארגון "נפש בנפש" על פעילותה ההתנדבותית והחלוצית למען בנות ובני הזוג השכולים של חללי צה"ל וכוחות הבטחון.

עו”ד עדי אלון שיינברג, מנכ"לית עמותת "הותיר אחריו חבר.ה": ״פיליס הייתה אישה פורצת דרך. היה בה שילוב נדיר של נחישות ורגישות אינסופית. היא ידעה לראות כל אחת אחד בעין טובה, להגיד את המילים הנכונות ולתת תחושה שאנחנו לא לבד. היא לא הסתפקה בחמלה, היא הפכה אותה לעשייה. פיליס השאירה לנו מורשת עצומה. מורשת של אומץ, של אהבת אדם, של ערבות הדדית ושל אמונה בכוחם של אנשים לקום מתוך השבר. היא לימדה אותנו שהשכול אינו רק סיפור של אובדן, הוא גם סיפור של חיבור, של אחריות ושל בחירה להמשיך לחיות. אנחנו נמשיך את הדרך שפיליס הטוותה ונפעל בגאווה לאורה. אני וכל חברות וחברי העמותה כואבים עמוקות את לכתה ומחבקים את משפחתה האהובה".