הקולנוע הישראלי מתעורר לחיים: כל הסרטים של קיץ 2026

הקיץ הנוכחי מסתמן כאחד העמוסים והחגיגיים של הקולנוע הישראלי בשנים האחרונות. לצד להיטים מסחריים שממלאים אולמות, מגיעים למסך גם סרטים אישיים, דרמות משפחתיות, קומדיות רחבות וסרטי ביכורים מסקרנים. הנה הסרטים הישראלים שכבר נמצאים בבתי הקולנוע, ואלה שצפויים להצטרף אליהם במהלך השבועות הקרובים.

קופה ראשית: הסרט | באקרנים הקיץ נפתח בסערה עם ״קופה ראשית: הסרט״, שהגיע לבתי הקולנוע ביום הקולנוע הישראלי ורשם פתיחה יוצאת דופן: למעלה מרבע מיליון צופים בארבעה ימים בלבד, על פי נתוני היח״צ. מדובר באחד מנתוני הפתיחה המרשימים של הקולנוע הישראלי בשנים האחרונות. סדרת הטלוויזיה האהובה של כאן 11 עושה את המעבר למסך הגדול עם כל הדמויות המוכרות: כוכבה, ניסים, אנטולי, שירה, ראמזי ואמנון. אירוע בלתי צפוי מטלטל את ״שפע יששכר״ ולוקח את החבורה רחוק מאוד מהקופה. את הסרט ביים קובי חביה, על פי תסריט של יניב זוהר, נדב פרישמן, מתן בלומנבלט ודניאל סלגניק. משתתפים בו בין היתר קרן מור, נועה קולר, אמיר שורוש, דב נבון, יניב סויסה, דניאל סטיופין, יגאל עדיקא, יעקב בודו, דורית לב ארי, רודי סעדה, מיה לנדסמן, צביקה הדר, דני שטג, משה אשכנזי ורמי קאשי.

שמים וארץ | 25 ביוני

אחד הסרטים המסקרנים של סוף יוני הוא ״שמים וארץ״, דרמה משפחתית עם נגיעות מתח, בכיכובם של הילה סעדה ותום אבני. במרכז הסרט עומדים מאיה ואביב ברגר, זוג שנדמה כי בנה לעצמו חיים מושלמים, עד שסדרת בדיקות רפואיות חושפת סוד שמערער את עולמם.

מה שמתחיל כאתגר רפואי הופך למסע חקירה רגשי, שבמרכזו שאלות על משפחה, זהות, אמונה ואמת. את הסרט יצרה רינת לוי טנג׳י (בתו של רמי לוי), את התסריט כתבה יחד עם ארז תדמור, ועל הבימוי חתום רובי דואניאס.

זהו סרט שעובד היטב דווקא כשהוא מחבר בין דרמה משפחתית לבין תעלומה, ומצליח לגעת ברגש בלי לוותר על קצב ועל סיפור שמחזיק את הצופה.

מכולת | 2 ביולי

״מכולת״, סרטו של יובל שני, מגיע לבתי הקולנוע אחרי שזכה בפרס האנסמבל בפסטיבל ירושלים והיה מועמד לארבעה פרסי אופיר. הסרט עוקב אחר קשר סודי שנרקם בין שני נערים הגדלים ללא השגחה הורית, ומחפשים זהות, קרבה ושייכות בתוך מציאות מנוכרת.

בסרט מככבים עידו טאקו, אמיתי שולמן, מוריס כהן, הילה וידור, אדם גבאי וסוול אריאל אור. עבור טאקו מדובר באחד התפקידים האישיים והחשופים בקריירה הצעירה שלו, תפקיד שחיבר אותו גם לסיפור חייו ולאובדן אמו בילדותו. שולמן, בתפקיד קולנועי ראשון, מעניק לסרט נוכחות אנדרוגינית וחידתית שהייתה במרכז החזון של הבמאי.

״מכולת״ הוא סרט קטן לכאורה, אבל כזה שמבקש להתקרב מאוד לדמויות שלו, בלי לשפוט אותן. הוא עוסק בהזנחה הורית, בגבריות, ברוך ובגעגוע, ומסמן קול אישי ומעניין בקולנוע הישראלי.

חינה אמריקאית | 9 ביולי

שלום אסייג חוזר לקולנוע כבמאי עם ״חינה אמריקאית״, קומדיה משפחתית רחבה שמתרחשת סביב טקס חינה שהולך ומסתבך. דודו, בגילומו של ישראל אטיאס, חוזר מארצות הברית לישראל לקראת חתונתו, יחד עם המשפחה האמריקאית של ארוסתו. מה שאמור היה להיות אירוע קטן הופך למסיבת ענק על ספינת הלידו בטבריה.

בדרך יש משפחה קולנית, חגיגה מרוקאית, זמר חינה עיוור, הפתעות לא צפויות וגם מפגש מחודש עם אהבת נעורים, מורן, בגילומה של עדי הימלבלוי. לצד אטיאס, אסייג והימלבלוי משתתפים גם שרונה אלימלך, רמי קאשי, מלאני למברסקי, חיים זנאתי, עמנואל הורי, שושה גורן ושרון חזיז.

מאמא | 9 ביולי

באותו יום יגיע לבתי הקולנוע גם ״מאמא״, סרטה הראשון באורך מלא של אור סיני. הסרט הוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל קאן, הוקרן גם בפסטיבלים של טורונטו, ורשה, טאלין וסידני, וזכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים בירושלים.

במרכז העלילה עומדת מילה, בגילומה של יבגניה דודינה, אישה שחוזרת אחרי שנים לפגוש את בעלה ובתה בכפר עני בפולין, אחרי תקופה שבה חיה ועבדה בישראל. היא משאירה מאחור רומן סודי וחיים זמניים, ומגלה שהבית שאליו חזרה אינו הבית שזכרה.

סיני כתבה את התפקיד לדודינה, אחרי שעבדו יחד בסרט הקצר ״אנה״, שזכה בסינפונדסיון בפסטיבל קאן. מאחורי הסרט עומד גם סיפור הפקה מורכב: בתחילה תוכנן הצילום באוקראינה, אך בעקבות המלחמה נאלצה ההפקה לשנות כיוון, והתסריט הותאם מחדש לפולין.

כי את מכוערת | 23 ביולי

לקראת סוף יולי יעלה ״כי את מכוערת״, סרטה של שרון אנגלהרט, דרמה קומית חדה ואינטימית. במרכז הסרט עומדת אביגיל, חיילת כועסת וחסרת ביטחון, רגע לפני שהיא הופכת לקצינה בצה״ל. היא חוזרת לבית אמה הצפוף בירושלים עם מטרה אחת: להיפרד מהבתולין לפני סוף השבוע.

אלא שהתוכנית משתבשת כשהיא מגלה שאחותה הקטנה בהיריון. בין קירות הבית, סודות משפחתיים וציפיות שמתנגשות, אביגיל נאלצת להתמודד עם אחריות, בחירה ובגרות.

בסרט מככבים ריקי רייף סיני, יעל אבקסיס, אורי אבינועם ויוסי מרשק. זה סרט קטן, ישיר ומאוד חי, שמצליח לגעת בכאב, מבוכה ומשפחה בלי לאבד את החדות וההומור שלו.

גבעה 338 | 6 באוגוסט

את הקיץ הישראלי יסגור, לפחות בשלב הזה, אחד הפרויקטים המסחריים הגדולים של השנה: ״גבעה 338״, קומדיה צבאית חדשה בהשראת הקלאסיקה ״גבעת חלפון אינה עונה״. הסרט, בבימויו של ארז בן הרוש, נוצר כמחווה לסרט המיתולוגי ומתרחש בבסיס קטן ונשכח בבקעה.

העלילה מתחילה כאשר ממשלת סין מציעה לישראל סכום עתק עבור סלילת ״דרך המשי״ המתחדשת, וקצין פירוק נשלח לפנות את הבסיס. אלא שמתחת לבסיס מסתתר בונקר ישן, ודברים מוזרים שמתרחשים בו משבשים את המשימה.

בסרט מככבים אלי יצפאן, בתפקיד ראשי ראשון בקולנוע אחרי כמעט ארבעה עשורים, לצד שחר חסון בתפקידו הקולנועי הראשון, יעל פוליאקוב, קים אור אזולאי, אברהם ארנסון, טל פרידמן, אורי גוטליב, מיכאל וישי סוויסה, מאיר סוויסה, שמואל וילוז׳ני, ענת עצמון, עידית טפרסון, נועה יצפאן, עדן דניאל גבאי, ובתפקיד אורח מיוחד: שייקה לוי.

בין להיט קומי שכבר שובר קופות, דרמות אישיות, סרטי ביכורים וקולות חדשים, הקיץ הזה מוכיח שהקולנוע הישראלי רחוק מלהיות מנומנם. להפך: הוא חי, מגוון, עמוס סיפורים, ומחזיר את הקהל לאולמות.