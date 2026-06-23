מירי רגב חושפת: "הוא מביא לנו את רוב הקולות"

לאחר ימים מתוחים של חוסר ודאות וחציות פומביות בתוך מפלגת השלטון, אתמול (שני) נפל הפור: תנועת הליכוד תקיים פריימריז דמוקרטיים פתוחים, במסגרתם ינהרו כ-150 אלף מתפקדי התנועה לקלפיות כדי לקבוע את הרכב הרשימה הבאה לכנסת. לצד זאת, מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יזכה למקומות שמורים ברשימה, זאת בתיאום ובהסכמה מלאה עם חברי הסיעה.
מי שהתייצבה הבוקר להדוף את השמועות על הניסיונות לבטל את הבחירות הפנימיות היא שרת התחבורה וחברת הקבינט, מירי רגב. בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי בתוכנית 'שבע תשע' ב-103fm, ביקשה רגב לעשות סדר מאחורי הקלעים של משכן ראש הממשלה.
"היו גורמים שהמליצו לו, הוא לא היה בעד"
"אני מדברת עם ראש הממשלה. באף שלב הוא לא אמר לי שהוא רוצה ועדה מסדרת", הצהירה רגב נחרצות, בניגוד לטענות שנשמעו בימים האחרונים מצד חברי כנסת אחרים בתנועה.
עם זאת, השרה אישרה כי הרעיון אכן הונח על שולחנו על ידי גורמים חיצוניים: "זה נכון שהיו אצלו מספר גורמים, ביניהם ראשי רשויות, שהמליצו לו בעת הזו ללכת על ועדה מסדרת, אך באף שלב הוא לא אמר שהוא בעד ועדה מסדרת. היה לי ברור לחלוטין שאנחנו הולכים לפריימריז. 150 אלף מתפקדי ליכוד יגיעו ביום הפריימריז לבחור את הנבחרת הטובה ביותר".
הקרב על השריונים: "ההחלטה תתקבל בהידברות"
בהמשך הראיון, התייחסה רגב לדרישה המסתמנת של יו"ר התנועה לקבל מכסה משמעותית של כ-10 מקומות משוריינים עבור אנשים מטעמו, והבהירה כי הנושא ייפתר ברוח טובה ובשיח פנימי.
"בסופו של דבר נתניהו מביא לנו את רוב הקולות", הזכירה שרת התחבורה את מעמדו של יו"ר המפלגה. "כמובן שדעתו תישמע ודעתו גם תישקל בצורה חיובית. להגיד לך אם הוא יקבל 10 או 7 שריונים? בסופו של דבר ההחלטה תתקבל תוך כדי הידברות, אבל בהחלט ראש הממשלה יקבל שריונים, וזאת לא בפעם הראשונה".
תגובות
נתניהו לא מביא קולות אלא מביא חורבן ובידוד מדיני. דווקא טוב שחברי הליכוד מתעקשים על פריימריז כי זו ההזדמנות שלהם להעיף את מי שהפך אותנו למדינת חסות מושפלת. הגיע הזמן להחזיר את הריבונות והכבוד הלאומי שלנו.
נתניהו לא מביא קולות אלא בעיקר חולשה ופחד מול איראן. למרות הכל, מנחם לראות שיש עוד אנשים בליכוד שנלחמים על דמוקרטיה פנימית מול הדיקטטורה שלו. הלוואי שהרוח הזו תחזיר לנו את הריבונות והביטחון שאבדו.