מירי רגב חושפת: "הוא מביא לנו את רוב הקולות"

לאחר ימים מתוחים של חוסר ודאות וחציות פומביות בתוך מפלגת השלטון, אתמול (שני) נפל הפור: תנועת הליכוד תקיים פריימריז דמוקרטיים פתוחים, במסגרתם ינהרו כ-150 אלף מתפקדי התנועה לקלפיות כדי לקבוע את הרכב הרשימה הבאה לכנסת. לצד זאת, מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יזכה למקומות שמורים ברשימה, זאת בתיאום ובהסכמה מלאה עם חברי הסיעה.

מי שהתייצבה הבוקר להדוף את השמועות על הניסיונות לבטל את הבחירות הפנימיות היא שרת התחבורה וחברת הקבינט, מירי רגב. בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי בתוכנית 'שבע תשע' ב-103fm, ביקשה רגב לעשות סדר מאחורי הקלעים של משכן ראש הממשלה.

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