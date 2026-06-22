הרב יגאל לוינשטיין בקריאה דחופה: "אל תתגייסו לסיירת מטכ"ל"

ראש מכינת בני דוד בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, פרסם הערב (שני) קריאה חריגה לבני מכינות וישיבות שלא להתגייס לסיירת מטכ"ל, בטענה כי היחידה הפכה בפועל ליחידה מעורבת וכי הדבר מנוגד להלכה.

במכתב שפרסם כתב הרב: "בני המכינות והישיבות! אני קורא לכם שלא ללכת שולל אחר הבטחות. סיירת מטכ"ל הפכה ליחידה מעורבת".

לדבריו, גם אם למועמדים יובטח כי יעברו את מסלול ההכשרה בצוות נפרד ללא בנות, לאחר סיום המסלול הם ישובצו בפלגת לוחמים שבה משרתות גם לוחמות.

"גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות נפרד ללא בנות, בסיום המסלול תשובצו בפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות, והפעילויות המבצעיות יתקיימו יחד איתן", כתב.

עוד אמר הרב לוינשטיין "ינסו לשכנע אתכם שקיים 'היתר' המכונה 'צורך מבצעי'. משמעותו היא לחימה כתף אל כתף עם בנות - אך אין היתר כזה", כתב.