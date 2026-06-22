בלב בנימין: מאות השתתפו בכנס ׳פורום הניצחון׳ בליכוד

כנס גדול של 'פורום הניצחון' בליכוד, בראשותו של חבר הכנסת עמית הלוי, התקיים אתמול באווירה ייחודית ביקב שילה שבמועצה האזורית בנימין.

האירוע משך אליו מאות חברים מסניף הליכוד המקומי, פעילי ציבור בולטים ותושבים מהאזור, שהגיעו כדי להפגין תמיכה ולחזק את נציגי הציבור שנלחמים בנחישות למען דמוקרטיה אמיתית וביטחון מלא.

לצד חה"כ הלוי, לקחו חלק באירוע שר החינוך יואב קיש, חבר הכנסת משה סעדה, תא"ל (מיל') חזי נחמה, וראש מועצת בית אל, שי אלון.

המשתתפים הדגישו כי מטרת ההתכנסות, במיוחד בתקופה זו, היא לחזק את נבחרי הציבור של התנועה שמובילים קו בלתי מתפשר למען הכרעה וניצחון בכל החזיתות ובכל התחומים.

אחד הרגעים המרגשים והמשמעותיים בערב נרשם במהלך נאומו של יוזם הכנס, חה"כ עמית הלוי, ששיתף את הקהל בתחושותיו האישיות והלאומיות:

"הגעתי לכאן משני קברים בהר הרצל", סיפר חה"כ הלוי בהתרגשות, "קברו של גיבור ישראל יוני נתניהו, באזכרה שלו במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, ומייד בסמוך אליו קברנו את גיבור ישראל מבנימין, נווה חבשוש הי״ד, שנפל בקרב בלבנון."

הלוי חיבר בדבריו בין דורות הלוחמים והדגיש את כובד האחריות המונח על כתפי ההנהגה: "זהו רצף היסטורי של גיבורים מופלאים, שנלחמו למען הניצחון, ניצחון הצדק והחירות, ניצחון ישראל.

אנחנו משרתי הציבור בכנסת ובממשלה, מחויבים לאותה גבורה ולאותה מסירות, במלחמה על ריבונותנו וביטחוננו, עד הניצחון המלא״.

הכנס הוגדר על ידי המארגנים והפעילים כהצלחה גדולה, המבטאת את הרוח האיתנה של סניף בנימין ואת המחויבות של הנהגת הליכוד להמשך המאבק לתיקון עומק של מערכות המדינה בכלל ומערכות המשפט והביטחון בפרט.